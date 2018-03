Klokken 13.50 er alt åpent i fjellet i Sør-Norge. Det er lite vind, og noen få minus på fjellovergangene.

Starter du påskeferien i dag, og skal kjøre opp i fjellet, da bør du dra så fort som mulig.

– Det er nedbør og sterk vind på vei mot Sør-Norge, sier Storm-meteorolog Stig-Arild Fagerli.

Verre utover dagen i sør

Det drypper allerede litt sør på Vestlandet. I løpet av dagen øker nedbøren på, og trekker nordover mot Hordaland og Sogn og Fjordane, og østover til Sør- og Østlandet.

Nedbøren trekker opp i fjellet fra sør, og kommer som snø over 300-600 meter.

– På Østlandet blir det sludd og snø, som går over til regn i lavlandet i sør. Nord på Østlandet kommer det litt spredt snø nå først på dagen, men her blir det etter hvert opphold, sier Fagerli.

Vestlandet får mest nedbør, 15-20 millimeter fra midt på dagen fredag til midt på dagen lørdag.

NEDBØR frem til midnatt tirsdag

Et annet nedbørområde er på vei østover i Møre og Romsdal og Trøndelag, med regn under 300-600 meter, sludd og snø i fjellt.

– Møre og Romsdal får opphold utover dagen, i Trøndelag kommer nedbøren inn i løpet av ettermiddagen, før det blir opphold igjen i kveld, forteller Fagerli.

Det blåser allerede kraftig langs kysten i sørvest. Lista, Obrestad, Utsira har sterk kuling fra sør. Det har også Ytterøyane fyr like sør for Stad.

– Vinden fortsetter å øke, og kommer opp i sterk kuling fra sør til kvelden. Natt til lørdag viser prognosene liten storm ved Stad. Agderkysten får opp i liten kuling fra sør, i Trøndelag liten kuling fra øst og sørøst, forteller Fagerli.

Den sterke vinden kan skape problemer for ferger og hurtigbåter.

I fjellet øker det til liten og stiv kuling utsatte steder, sterkest vind i vest, og også nord i fjellet fredag kveld.

DOVREFJELLET nå STRYNEFJELLET nå HARDANGERVIDDA nå Kamera: Vegvesenet Kamera: Vegvesenet

Snøbyger lengst nord

Det blåser nordavind inn mot kysten av Nord-Troms og Finnmark, og den tar med seg snøbyger. I innlandet fortsetter finværet hele dagen.

Nedbøren lenger sør trekker opp i Nordland, og i kveld blir det spredt sludd og snø her også.

– Vinden er ikke veldig sterk, opp i kuling i perioder i Varanger, ellers opp i frisk bris, sier Fagerli.

KONGSFJORD nå SENNALANDET nå SALTFJELLET nå Kamera: Vegvesenet Kamera: Vegvesenet

Vinden er likevel sterk nok til å skape problemer i trafikken. Klokken 13.50 melder Vegvesenet om vanskelige kjøreforhold på grunn av snøfokk på flere av fjellovergangene i Troms og Finnmark.

Båtsfjordfjellet, og veiene mellom Skarsvåg og Nordkapp, og mellom Bekkarfjord og Hopseidet er stengt. Ifjordfjellet, Kongsfjordfjellet, og strekningen mellom Snefjord og Havøysund, er kolonnekjørt.

Polart lavtrykk i nord lørdag

Det fortsetter å blåse nordavind og gå snøbyger langs kysten lengst nord også lørdag. Innlandet får fortsatt fint vær.

I nordavinden har det utviklet seg et polart lavtrykk. Lavtrykket går litt lenger vest enn prognosene viste i går, og har retning mot Vest-Finnmark.

– Når det treffer kysten øker vinden opp i kuling, kan hende sterk kuling en periode om kvelden. Det treffer mest sannsynlig kysten mellom Vest-Finnmark og Nord-Troms, men vi vet ikke nøyaktig hvor, forteller Fagerli.

Nord i Nordland blir lørdag en fin dag, med mye sol, men det kan komme inn noen snøbyger om kvelden. Fra Salten og søroer blir lørdag en skyet dag, med sludd og snø.

– Langs kysten av Nordland blåser det liten til stiv kuling, fra nordøst i nord, sørvest i sør. Vinden kan kanskje komme opp i sterk kuling lengst nord sent om kvelden, sier Fagerli.

Bedre vær i sør lørdag

Værskillet lørdag går omtrent ved Trondeimsfjorden. Sør for den bygger det seg etter hvert opp en høytrykksrygg.

– Nord for Trondheimsfjorden blir det skyer og regn hele dagen, sør for den for det meste oppholdsvær, sier Fagerli.

Vestlandet får litt regn og sludd først på dagen. På Sørlandet blir palmelørdag en grå dag, med tåke og litt nedbør først på dagen. Også Østlandet får det grått og tåkete.

Som bildene til Jan M. Lillebø viser, betyr ikke tåke langs kysten nødvendigvis gråvær til fjells.

Foto: Jan M. Lillebø

Bildene hans ble tatt på Austfjellet i Gullfjellsområdet i Bergen torsdag, i strålende sol over et hav av tåke.

Vinden minker lørdag, men det blåser fortsatt opp i stiv kuling fra sørvest langs kysten av Trøndelag og sørover til Sogn og Fjordane først på dagen.

Fin palmesøndag i nord og lengst sør

Søndag går det en og annen snøbyge langs kysten av Finnmark og Troms, og det trekker etter hvert også noen byger inn over Vesterålen og Lofoten.

I innlandet i nord fortsetter finværet, og det er bare kysten som får vind opp i kuling.

Nordavinden blåser nedbøren i Midt-Norge sørover, og inn over Trøndelag og Møre og Romsdal. Også Vestlandet får noen byger langs kysten.

– Det blir ikke mye nedbør, bare spredt snø og sludd, sier Fagerli.

Sør- og Østlandet får en fin palmesøndag, men både her og på Vestlandet er det fare for lokal tåke om morgenen og ettermiddagen.

Treg start, før det snur

Påsken blir fin i år. Best i sør, men slettes ikke så verst i nord heller. Mandag er det Nord- og Midt-Norge som får det beste været.

– Det går noen snøbyger langs kysten fra Finnmark til Lofoten, i innlandet blir det fint vær. Også Trøndelag og Møre og Romsdal kan få noen byger, men bare først på dagen, og bare i innlandet, sier Fagerli.

Mandag har nordavinden klart å blåse nedbøren sørover til Sør- og Østlandet.

– Her blir det for det meste skyet, og det kommer litt snø. Først på Østlandet, og så på Sørlandet til kvelden, forteller Fagerli.

Vestlandet får også litt nedbør, men her blir det også en del sol mandag.

Tirsdag går det noen snøbyger langs kysten lengst nord, få byger fra Salten og sørover. Også Trøndelag kan få noen byger om ettermiddagen.

– Sør-Norge får fint vær, sol og lite vind. Unntaket er Sørlandskysten, som kan få opp i kuling fra øst, sier Fagerli.

Fint, men kaldt resten av påsken

Resten av uken går lavtrykkene langt sør for oss. Over Skandinavia ligger det et høytrykk, og i nordøst et lavtrykk.

– De samarbeider om å trekke kald luft fra nord inn over oss hele påsken, forteller Fagerli.

TEMPERATUREN midt på dagen.

Nord for Stad og Dovre tar nordavinden med seg snøbyger. Lenger sør blir vi liggende i le og får opphold og sol.

Men nordavinden gjør at du må forberede deg på en ny kuldeperiode i Sør-Norge. Det positive er at solen er sterk, så finner du deg en lun krok blir det helt sikkert påskestemning.

Bare husk å smøre deg, sterk sol og hvit snø er en skummel kombinasjon.

Flott skiføre, men betydelig skredfare

Kulden gjør at vi ser ut til å slipper påskeføre i år.

Det er snø i nesten hele landet. Unntakene er langs kysten fra Rogaland til Trøndelag, men her er det normalt bart nå i slutten av mars.

I lavlandet på Sør- og Østlandet er det uvanlig mye snø, minst tre ganger normalen.

SNØFORHOLDENE nå

Nå i starten av palmehelgen er snøen fuktig i lavlandet, men når kulden kommer i neste uke ordner nok det seg. Solvarme om dagen og kuldegrader om natten gjør at hardt skareføre blir et større problem enn bløtt påskeføre.

De lange periodene med kaldt vær har gjort at det har utviklet seg svake lag nede i snødekket, og det er betydelig skredfare i store deler av landet nå. På Helgeland er det stor skredfare.

Snø isolerer godt, og nede ved bakken er det derfor mindre kaldt enn øverst. Vanndampen i luft som siver opp gjennom snøen, fryser til is når temperaturen er blitt lav nok. De iskrystallene som da dannes er løse, og gjør at snøen over laget lett kan løsne og gli ut.

Litt ekstra vekt kan være nok. Er det bratt nok, skal det ikke mer vekt til enn noen centimeter nysnø eller fokksnø, eller en skiløper.

Når temperaturen stiger utover våren jevnes temperaturen nedbøren i snødekket ut, og de svake lagene brytes ned. Skredfaren minker derfor normalt på denne tiden. Men ikke i år.

Kulden fortsetter, de svake lagene blir liggende der, og du må regne med betydelig skredfare hele påsken.

Der det kommer mer snø, kan skredfaren øke enda et nivå. Sjekk Varsom.no, og oppslagene i skianleggene.