​Statsadvokaten i Møre og Romsdal har etter ordre fra Riksadvokaten tatt ut en rystende tiltale mot mannen.

Ifølge tiltalen skal 26-åringen gjennom en årrekke ha voldtatt sin egen lillebror. Overgrepene er så groteske at de ikke kan gjengis offentlig.

– Dette er en svært alvorlig sak. Det er blant annet det at det dreier seg om gjentatte voldtekter, og så er det fornærmede sin alder som er sentral her, sier politiadvokat Julie Ulstein i Møre og Romsdal politidistrikt til TV 2.

Politiet fikk tips

Mannen ble avslørt da han på et lukket nettstedet skrøt av overgrepene mot sin egen mindreårige bror.

– Vi mottok et tips om at han hadde skrevet på et nettsted om overgrepene som han hadde begått mot broren sin, opplyser politiadvokat Ulstein.

Politiet i Møre og Romsdal hadde da nettopp startet opp Operasjon jupiter for å avdekke overgrep på nett. Om formiddagen 18. januar i fjor gikk politiet til aksjon og pågrep mannen. Han ble dagen etter fremstilt for varetektsfengsling i Sunnmøre tingrett i Ålesund.

Han er også tiltalt for besittelse av tusenvis av overgrepsbilder og filmfiler som viser overgrep mot barn.

Mannens forsvarer, advokat Erling Flisnes, ønsker ikke å kommentere tiltalen nærmere før saken kommer opp i tingretten 18. juni.

– Vi visste før vi begynte at dette kom til å bli omfattende og ressurskrevende jobb, det er klart det er omfanget av dette her har medført at vi har forlenget prosjektperioden for Operasjon Jupiter i to omganger. Jeg vil jo si at det er åpenbart at dette har blitt større enn vi tenkte, sier etterforskningsleder Lars Bergem i Møre og Romsdal politidistrikt.

Nærmere 300 straffesaker

I kjølvannet av Operasjon Dark room i Bergen har en rekke politidistrikt opprettet sine egne prosjekt for å avdekke overgrep på nett. Ingen har en komplett oversikt over hvor mange straffesaker dette har generert, men følgende politidistrikt har svart på TV 2 sin henvendelse:

Operasjon Dark room, Vest politidistrikt; 116 straffesaker.

Operasjon Jupiter, Møre og Romsdal politidistrikt: 84 straffesaker.

Operasjon Duck, Trøndelag politidistrikt: 57 straffesaker.

Operasjon Mørketid, Finnmark politidistrikt: 15 straffesaker.

Operasjon Zero; Innlandet politidistrikt: 20 straffesaker.

Operasjon Dark room Agder, Agder politidistrikt: 3 straffesaker.

Operasjon Sandra, Øst polidistrikt, 1 straffesak.

En rekke personer er pågrepet og varetektsfenglslet i disse sakene. Databeslagene er enorme og de ulike politidistriktene har brukt enorme ressurser på å etterforske millioner av bilder og videofiler samt chattesamtaler på nett.

– Politiet ser med bekymring på at så mange personer laster ned ulovlig overgrepsmateriale fra nett, sier etterforskningsleder Svein Erling Mikalsen i Finnmark politidistrikt etter avsløringene gjennom Operasjon Mørketid sist fredag.

Stort omfang

Politioverbetjent Emil Kofoed har et bilde foran seg på skjermen. Det viser tre nakne barn, som han mener er rundt 7-8 år.

Bildet er så grovt og støtende at det er vanskelig å ta innover seg. Men bilder av den ekstreme seksualiseringen av barn blir ofte lastet ned og delt i Norge.

– Omfanget er veldig stort. Det ser vi på straffesakstallene, der det har vært en stor økning de siste årene. Siden 2013 har det vært en dobling i antall anmeldelser, sier Kofoed.

Overvåker nedlasterne

Ved hjelp av avanserte overvåkningsprogrammer ser Kripos til en hver tid IP-adresser som laster ned kjent overgrepsmateriale av barn i Norge.

– Nå kan vi se hvor mange som har lastet ned kjent overgrepsmateriale de siste seks timene i Norge, sier Kofoed og viser et kart med små prikker som viser plasseringen til de forskjellige IP-adressene.

– Det er mange prikker på kartet?

– Ja, det er veldig mange prikker på kartet. Det er lett å bli svimmel. Det kan nesten beskrives som et edderkoppnett. Du løfter opp en sten og finner ti nye gjerningspersoner, eller hundre eller femhundre, sier politioverbetjenten.

I løpet av det siste året har Kripos identifisert nesten 10.000 personer som har lastet ned eller delt overgrepsmateriale av barn i Norge, men det er bare toppen av isfjellet, forteller Kofoed:

– Utfordringen er så stor at vi klarer ikke å pågripe oss ut av problemet. Det er rett og slett en samfunnsoppgave å løse det problemet. Det offentlige og private aktører må ta enda større ansvar enn det de gjør i dag.