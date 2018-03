Det første Paradise Hotel-seerne får se når de skrur over på det populære reality-programmet, er en sponset vignett for Vegas kasino.

– Paradise hotel, i samarbeid med Vegas Casino, sier Triana Iglesias i vignetten.

Triana Iglesias er en av Vegas casino sine frontprofiler, som vil si at hun får betalt for å promotere selskapet. I tillegg er hun programleder for Paradise Hotel, som sponses av det samme selskapet.

– Uakseptabelt

Det er denne rollesammenblandingen som får etikkeksperten Gunnar Bodahl-Johansen ved institutt for journalistikk, til å reagere i lørdagens God kveld Norge.

– Man burde holdt denne reklamefilmen langt unna programmet, sier Bodahl-Johansen til programmet.

– Det er en rolleblanding som jeg mener er uakseptabel. Seerne blir lurt inn i en reklameverden, man blir rett og slett utsatt for et kommersielt overfall, sier han videre.

Mener det svekker troverdigheten

Han har flere ganger ført reagert på etiske vurderinger gjort i programmet, som da Triana Iglesias egen badedraktkolleksjon ble delt ut til deltakerne.

– Det svekker troverdigheten til kanalen og redaksjonen, sier han til God kveld Norge.

REAGERER: Etikkekspert Gunnar Bodahl-Johansen.

Verken kanalen eller Iglesias selv vil la seg intervjue i saken, men TV3 sender dette skriftlige svaret til God kveld Norge:

«I dette tilfellet er det snakk om en sponsorvignett for programmet. Programleder står fritt til å ta oppdrag for kommersielle aktører, så lenge det ikke bryter med kringkastingsreglementet som gjelder for TV3.»

Bodahl-Johansen synes ikke det er godt nok:

– Det virker som om man ikke tar dette helt alvorlig, sier han.

Mener reglene må strammes inn

Regjeringen har varslet at de vil stramme inn på reklameforbudet mot spill. Det har foreningen Blå Kors ventet lenge på.

– Vi tenker det er veldig uheldig med slik reklame. Vi tenker at en innstramming av reklameforbudet vil forebygge spillavhengighet og være til god hjelp for dem som allerede er rammet av den lidelsen, sier Ailin Strømsholm, klinikksjef ved Blå Kors.

Torsdag ble det klart at Paradise Hotel ble nominert til Gullruten-pris for beste konkurransedrevne reality, og de konkurrerer mot blant annet Farmen. Det er første nominasjon til programmet, og Triana Iglesias syntes det var på tide:

