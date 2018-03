For to år siden bekreftet Triana Iglesias (36) at hun hadde funnet kjærligheten i Finland, og at den utkårede var rapstjernen Mikael Kristian Gabriel Sohlman (28).

Paret har ikke flyttet sammen offisielt, Mikael bor fortsatt i Finland og Triana i Norge, men Triana vil karakterisere det som et samboerskap likevel.

– Vi bor jo sammen allerede, egentlig. Min koffert står nå oppe i en sånn oppbevaringsboks som man låser her på Oslo S. Jeg landet klokken åtte i dag morges og kom rett hit til Gullruten-nominasjonene fra Finland, sier Triana til TV 2.

– Frem og tilbake

Programlederen var ikke klar over at Paradise Hotel var nominert til Gullruten to dager før annonseringen, og befant seg da hos kjæresten.

– Det passet ikke for ham å bli med denne gangen. Så om to dager reiser jeg tilbake.

Hun vil likevel ikke si at hun bor i Finland. Kjæresten må også komme til Norge og bo i perioder.

– Og slik holder vi på – frem og tilbake, sier 36-åringen.

Et innlegg delt av Triana Iglesias (@trianaiglesias) Nov. 2, 2015 at 4:35 PST

– Da rekker man å savne hverandre, og når man er sammen er man virkelig sammen. Det er veldig, veldig fint. Jeg er veldig takknemlig for å ha ham. Han er helt fantastisk!

– På tide!

I år fikk Paradise Hotel sin første Gullruten-nominasjon etter ti år på skjermen. Det mener Triana er fullt fortjent – og litt i seineste laget.

– Helt ærlig. Hvor mange av de du kjenner ser på Paradise? Det er MANGE. Så hvorfor har det ikke blitt nominert til beste reality? Jeg kan ikke forstå det, sier hun og skyter inn:

– Det må i så fall være fordi det ikke er stuerent. Men nå har vi holdt på i ti år, og det går fortsatt så det suser. Vi har kjempegode seertall, så nå hadde man ikke noe valg lenger – det måtte nomineres til slutt! Det var søren meg på tide.

Blir aldri lei

Også Triana har tiårsjubileum som programleder i Paradise i år. Og flere år skal det bli.

– Jeg blir aldri lei! Ja, det hender jeg får hjemlengsel når jeg er i Mexico i to måneder, men jeg blir ikke lei. Det er verdens beste jobb, og jeg er så takknemlig for å få lov til å gjøre dette år etter år. Jeg elsker jobben min, konstaterer hun.

I et intervju med TV 2 uttalte Stian «Staysman» Thorbjørnsen at han gjerne kunne tenkt seg å bli programleder for Paradise Hotel. Triana er ikke helt fremmed for tanken om at han kunne vært en verdig arvtaker.

– Absolutt! Om noen skulle tatt over, så synes jeg han hadde vært helt fantastisk i den jobben. Jeg føler det hadde blitt rart om en jente skulle overtatt min jobb. Det er det kanskje bare jeg som tenker, men han kunne gjort det, sier hun med et smil.

Om det skulle være noen tvil:

– Jeg har ikke lyst til å gi fra meg jobben min ennå, men kanskje etter hvert? NEI, vet du hva, jeg har ikke lyst til å gi fra meg jobben min! Men han hadde gjort en god jobb – jeg må innrømme det, avslutter hun.