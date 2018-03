«Kjære foreldre som velger å ikke vaksinere deres barn...».

Slik starter svenske Emma Arvidssons (20) Facebook-innlegg som hun la ut onsdag.

Emma og den to måneder gamle datteren hennes Nova ligger i isolasjon på sykehus i Karlskrona.

Nova har kikhoste – noe som er svært alvorlig for et lite spedbarn.

Sykdommen fører til at jenta flere ganger har hatt pustestans.

«Ingen vet om vi kommer til å ligge her i en uke eller en måned. Hun har fått kikhoste. Om dagen har hun det ganske bra, men natten i går var kritisk, med hoste som førte til store pusteopphold rundt hvert femte minutt, masse oksygen og en oksygenering på rundt 60 prosent prosent ved hoste. Slik kjempet hun i mange, mange timer», skriver Emma i innlegget som har gått viralt.

Siden onsdag har innlegget blitt delt 12.000 ganger.

Og:

«Mammahjertet verker så mye. Hvorfor skal akkurat vi bli rammet? Jeg velger å vaksinere mine barn mot de vanligste barnesykdommene som inngår i vaksinasjonsprogrammet i Sverige».

Rammer barn verst

Vaksine mot kikhoste gis som en del av barnvaksinasjonsprogrammet i Norge og barn får sin første av tre doser når de er tre måneder gamle.

Kikhoste rammer først og fremst to grupper barn. Den første gruppen består av uvaksinerte spedbarn eller spedbarn som kun har fått én dose trippelvaksine.

Den andre gruppen er barn over fire år med avtagende vaksinasjonsbeskyttelse.

Kikhoste er en svært smittsom sykdom som den skyldes en luftveisbakterie. Bakterien smittes ved nærdråpekontakt og utløser feber, rennende nese og kraftig hosting.

Spedbarn er mest utsatt for komplikasjoner og kan i sjeldne tilfeller dø hvis de slutter å puste under hosteanfallene.

200.000 spedbarn dør av kikhoste årlig

– Spedbarn har svekket immunforsvar og og svake luftveier, så ved smitte risikerer de lungebetennelse og kollaps av lungevevet. Verdens helseorganisasjon (WHO) anslår at rundt 200.000 spedbarn dør av kikhoste årlig, har Karin Rønning, overlege ved avdeling for infeksjonsovervåkning ved Folkehelseinstituttet tidligere fortalt TV 2.

I Norge er det per i dag ikke vanlig å tilby vaksine til gravide, men det er under vurdering.

– Vi vet nå at vaksinen mot kikhoste ikke har like langvarig effekt som vi trodde for 15 år siden, så mor kan ha lite vaksine igjen ved fødsel. Det er visse land, blant annet England, som har begynt å anbefale at hele familien revaksinerer seg når det er et barn på vei. Vi sitter absolutt i tenkeboksen rundt det samme her i Norge, forteller Rønning.

Ville ikke stenge seg inne

Emma skriver at det er trist at ingen kan gå i butikken eller ha barn i barnehagen uten å risikere å bli syke.

«Vi kan ikke engang gå i butikken eller ha sønnen vår i barnehage uten å risikere at datteren vår, som ikke engang har fått sjansen til å bli vaksinert, skal bli rammet av dette og må få hjelp til å puste normalt».

Hun sier at hun ikke ønsket å stenge seg inne for å unngå at datteren ble syk.

«Jeg ville ikke måtte stenge meg inne for å ikke treffe folk som kan bære på disse virusene og smitte datteren min. Det kan jeg angre på i dag, bare fordi hun ikke enda er tre måneder og har fått sin første dose vaksine. Det er ikke rettferdig», avslutter hun.