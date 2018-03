Verdenstoer Caroline Wozniacki (27) røk overraskende ut i andre runde av Miami Open natt til lørdag norsk tid mot OL-vinner Monica Puig.

Til angrep på publikum

Men det var ikke nederlaget som opptok den danske tennis-yndlingen etter kampen. På tribunene i Florida-varmen var det mange puertorikanske tilhengere som støttet Puig, men som også gikk langt over streken.

– Én ting er at man enten har publikum med eller mot seg, men det er noe annet om de oppfører seg usportslig og ønsker at foreldrene dine skal dø. Det er ikke så kult, sier Wozniacki til dansk TV 2.

Det så lyst ut for Wozniaki da hun enkelt vant det første settet 6-0 på under 30 minutter, men så startet motgangen. To strake settseirer til Puig med sifrene 6-4 sørget for Wozniackis tidligste exit fra Miami Open.

Hun røk også ut av Idian Wells i åttedelsfinalen mot det russiske talentet Daria Kasatkina for halvannen uke siden. Wozniacki innrømmer at publikums oppførsel påvirket henne i Miami.

– Det er klart. Det er ikke rart når folk roper alle mulige stygge ting. En ting er å ha støtte, men noe annet er visst det går over styr, sier Wozniacki.

De to exitene kommer drøyt to måneder etter at hun omsider gikk til topps i en Grand Slam-turnering. I Australian Open slo Wozniacki Simona Halep i en strålende finale da hun brøt barrieren.

– Jeg har drømt om dette øyeblikket i mange år. Å være her i dag er en drøm som går i oppfyllelse. Stemmen min brister, jeg gråter aldri, men dette er et emosjonelt øyeblikk, sa Wozniacki.

Stor triumf for Puig

Puig, som er ranket som nummer 82 i verden, bor i Miami og hadde solid støtte fra publikum på tribunen. OL-gullet fra lekene i Rio i 2016 er karrierens høydepunkt, men seieren over Wozniacki, som også holder til i Miami, var tydelig stor for 24-åringen.

Dette var bare fjerde gangen i karrieren at hun slår en spiller som er ranket som er ranket blant verdens fem beste, og første gang hun vinner over Wozniacki.

– Jeg har bodd lenge i Miami. Hjertet mitt vil alltid tilhøre Puerto Rico, men tusen takk før støtten, sa en tydelig rørt Puig til publikum.