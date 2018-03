Til sommeren kommer bilen som vil bli en revolusjon for Jaguar her til lands. Den kommer til å sørge for en voldsom salgsøkning – og gjøre at Jaguar blir et langt mer vanlig merke på norske veier enn det har vært så langt.

Hva snakker vi om? Jo, den elektriske SUV-en I-Pace som egenhendig kommer til å mangedoble Jaguar-salget her hjemme.

Passert 1.000 eksemplarer

Fjoråret var egentlig et bra Jaguar-år i Norge. De endte med 299 solgte nybiler og var med det nummer 25 på registreringsstatistikken. Allerede nå er dette mer enn tredoblet.

Jacob Moer Aanonsen er salgssjef for Jaguar Land Rover i Norge.

– Det stemmer. Vi har nå passert 1.000 eksemplarer av I-Pace, til norske kunder. Interessen for bilen er svært stor. Ett eksempel: Forhandleren vår i Trondheim hadde visning av bilen for to uker sider. Der hadde de hele 1.500 interesserte innom, forteller Jacob Moer Aanonsen som er salgssjef for Jaguar Land Rover i Norge.

Allerede før bilen ble vist offentlig og prisen var klar, hadde Jaguar over 1.300 interesserte på sine lister. Nå har altså svært mange av disse også bestilt bilen.

Slik ser den ut innvendig. premium-følelsen er høy.

Velger topputgaver

Det skader nok heller ikke at prisen viste seg å være lavere enn mange hadde ventet. I-Pace starter på 599.900 kroner i Norge, da i en utgave som heter S. Neste variant i utvalget er SE som koster 698.900 kroner. Toppmodellen HSE kommer på 746.900 kroner. Og i starten skal Jaguar selge en First Edition-utgave med alt tilgjengelig utstyr, den kommer på 829.900 kroner.

– Så langt ser vi at de fleste kundene velger topputgavene, det vi si enten HSE eller First Edition. Estimatet nå er at vi ender på 2.400 kontrakter i år. Det kan også bli mer. Det er vi naturligvis strålende fornøyd med, forteller Moer Aanonsen.

De første bilene kommer til sommeren, før året er omme vil Jaguar I-Pace være et ganske vanlig syn på norske veier.

Får bil i november/desember

I-Pace har en offisiell rekkevidde på 545 kilometer, målt etter den såkalte NEDC-standarden som har vært mest vanlig til nå. Her er imidlertid en ny beregning på vei inn, kalt WLTP. Den skal være mer realistisk, og dermed også nærmere det man kan klare å oppnå under vanlig kjøring. Her er tallet for I-Pace 480 kilometer.



Nykommeren har bagasjerom på 535 liter og fem seter. Underveis i utviklingen skal Jaguar ha vektlagt gode og sporty kjøreegenskaper tungt.

Leveringsproblemer og ventelister er et velkjent problem for mange elbiler. Skrekkeksempelet er Opel Ampera-e, men også flere av konkurrentene har problemer med å levere biler til alle som vil ha. Jaguar-importøren har lenge sagt at de kommer til å få bra med biler. Kontakten med fabrikken i England er tett, de kjenner svært godt til at Norge er i særklasse når det gjelder elbiler.

– De som bestiller nå, når kan de regne med å få bilen?

– For dem estimerer vi levering i november/desember, avslutter Moer Aanonsen.​

Se video av nye I-Pace under: