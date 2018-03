Fredag vitner seks forskjellige personer i Københavns byret.

Et av dem, et kvinnelig bekjentskap av Madsen, skal forklare seg for lukkede dører. Dette ble besluttet onsdag.

Dommerens begrunnelse for å lukke dørene er at det vil utsette kvinnen for unødvendige krenkelser å forklare seg for åpne dører.

Tema for hennes forklaring vil bli hennes svært personlige forhold til Madsen.

Kvinnen skal forklare seg fra klokken 13.15 fredag, og det er også nedlagt navneforbud, noe som betyr at medier som publiserer kvinnens navn vil kunne bli straffeforfulgt.

Øvrige vitner fredag er tidligere kjærester av Madsen, flere personer i tilknytning til rakett-verkstedet hans, samt en fører av et lasteskip som kjørte i nærheten av Madsens ubåt natt til 11. august.

Seksuelt motivert

Madsen er tiltalt for overlagt drap, samt seksuell mishandling av svært alvorlig karakter. Aktoratet har i retten argumentert med at drapet er seksuelt motivert.

Det ble ikke funnet Madsens DNA på liket, men det ble funnet sæd i Madsens egne underbukser. Dette har Madsen selv forklart retten at kommer av at han så på porno kvelden før.

Madsen ble under sin egen forklaring spurt om sin egen seksualitet. Han har de siste årene vært gift, men han og kona har hatt åpne forhold. Han har også hatt forhold til minst en kvinne som var en del av et SM-miljø.

– Det var ikke min greie. Jeg var alltid den kjedelige i disse forholdene, sa han selv i retten.

Groteske videoer

Aktor Jakob Buch-Jepsen har derimot understreket at Madsen hadde en rekke videoer på sin harddisk som viser svært grov seksualisert vold mot kvinner.

Flere av dem, blant annet to animasjonsvideoer, ble vist fram i retten onsdag.

– Har du latt deg inspirere av disse videoene på noe vis? spurte Buch-Jepsen.

Dette benektet Madsen.

Krasjet nesten

Peter Madsen er også tiltalt for brudd på sjøfartsloven. De mener han kjørte svært uansvarlig med ubåten Nautilus natt til 11. august.

Blant annet passerte ubåten rundt 30 meter foran lasteskipet Ternvåg like før midnatt. Påtalemyndigheten mener det oppsto en «nærliggende risiko for kollisjon og fare for mannskapet».

Fredagens første vitne var en ung, svensk mann som var om bord på lasteskipet denne natten. Han fortalte om sine observasjoner av ubåten.

TV 2 er på plass i København byret. Saken oppdateres underveis.