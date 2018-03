Torsdag kom nyheten om at ASO, den mektige Tour de France-arrangøren, vurderer å nekte Chris Froome (32) deltakelse i rittet dersom dopingsaken mot han ikke er oppklart innen startskuddet går 7. juli.

Vil hindre deltakelse

To høytstående kilder i ASO sier til Press Association at man føler seg trygg på en eventuell utestengelse selv om Froome for øyeblikket har lov til å konkurrere mens saken er under behandling i henhold til regelverket.

– Regelverket er som det er. Til det har kommet en dom i saken er reglene sånn at Froome kan konkurrere. Det spørs om de kommer noen vei med det. Jeg vil tro Sky setter et kobbel av advokater på saken om han blir nektet start, sier TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad.

Men grunnen til at ASO angivelig skal føle seg trygge på at de vil lykkes med en utestengelse er at de ifølge blant andre Cyclingnews skal ha unike avtaler med deltakende lag. Den mektige arrangøren, som i lang tid har vært i strid med Det internasjonale sykkelforbundet (UCI), har en klausul i kontraktene med lagene som gir dem muligheten til å nekte en rytter deltakelse for å beskytte Touren og bevare dens rykte og renommé.

– Det er ikke dette fokuset arrangøren ønsker seg. De vil ikke starte touren med en så stor sak hengene over seg med historien i bakhodet og den jobben man prøver å gjøre med å rydde opp i sporten. Derfor er dette veldig uheldig. Det er også grunnen til at konkurrentene hans i miljøet sier at dersom Froome hadde brydd seg om sporten, hadde han trukket seg til saken var løst, sier Kaggestad.

– Dette trekker ut fordi det er en komplisert sak. Forsvaret er vanskelig å stable på beina. De skal bevise at han tok en normal dose som slo ut i en altfor stor konsentrasjon. Da er det mye fysiologi, forskning og testing som skal på plass.

UCI-president David Lappartient uttalte denne uken at en dom i saken uansett ikke vil foreligge før starten av Giro d'Italia i starten av mai - et av sesongens to store mål for Froome.

– Kan du forestille deg at han stiller opp i Tour de France uten at det er truffet en beslutning? Det vil være vanskelig også for ham, sier Lappartient.

Tror Sky utsetter med vilje

At saken trekker ut i tid har samtidig fått flere til å spekulere i Team Skys intensjoner. Det rapporteres nemlig om at saken ikke har kommet lenger på grunn av det britiske lagets arbeid med å bevise ledestjernens uskyld.

For dersom en dom i saken skulle foreligge etter Tour de France, vil Froomes resultater frem til da kunne bli stående og straffen starte fra dommens dato.

Ifølge WADA-koden punkt 10.8 vil Froome uansett miste seieren i Vuelta a Espana om han blir dømt. Samtidig står bronsen fra VM-tempoen i Bergen også i fare.

Den kenyansk-fødte briten er tatt for å ha en dobbelt så høy konsentrasjon av astmamedisinen salbutamol, som han har medisinsk fritak for å bruke, i kroppen under Vuelta a Espana i fjor.

– Det blir spekulasjoner fra min side, men jeg ser ikke på det som utenkelig. Det drar så langt ut at de sier «vi kjører hardt, gjennomfører sesongen som planlagt og tar bråket etterpå», sier Kaggestad.

– Jeg tror det har kommet til et punkt der Froome ønsker å få med seg så mye som mulig av 2018-sesongen. Helt ærlig tror jeg Froome ønsker å kjøre rittene han har satt seg som mål, og så ta straffen etterpå.

– Ville vært det beste for sykkelsporten

Den britiske avisen Telegraph har intervjuet, Gregory Ioannidis, ekspert på prosedyrene i dopingsaker. Han peker på at Team Sky skal få vanskeligheter med å anke en eventuell utestengelse til Idrettens voldgiftsrett (CAS) – noe feks. Tom Boonen lyktes med da ASO forsøkte å utestenge ham fra deltakelse i 2009 etter tre positive kokainprøver.

– Spørsmålet er Froome har en avtale med arrangøren og om en slik avtale inneholder spesifikke bestemmelser for en anke til CAS. Selv om Froome i teorien kan gå til handling mot UCI (dersom han blir hindret deltakelse) er det et spørsmålstegn ved om han kan gjøre det samme mot ASO, sier Ioannidis, som peker på ASOs uavhengighet.

Uansett kaster saken en mørk sky over sykkelsporten. Froome er for øyeblikket i full gang med sesongen og var onsdag på plass i Frankrike for å teste brosteinen som skal kjøres under sommerens Tour de France der 32-åringen håper å ta en historiske femte sammenlagtseier.

– Den økte oppmerksomheten setter fokus på kompleksiteten i saken. Jeg tror det er en fordel for Sky at saken blir mest mulig belyst. Samtidig må man huske på at dette egentlig var en konfidensiell sak som ble lekket i media, sier Kaggestad.

– Hva tenker du om at Sky selv ikke har suspendert Froome i lys av deres uttalte nulltoleranse til doping?

– Det har mange kritisert dem for. Hadde jeg vært Sky og Brailsford, som mange mener burde fratre stillingen sin for å bygge ny troverdighet, ville jeg meldt meg inn i MPCC (Organisasjonen for en troverdig sykkelsport). I lys av hvordan de kom inn i sykkelsporten hadde det vært naturlig at de støttet et sånt initiativ. Da hadde man ikke fått debatten om kortisonbruk og man hadde løst saken med Froome med en gang. Det ville vært det beste for sykkelsporten.