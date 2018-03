På nyåret 2015 rullet den inn i Norge, andre generasjon av Volvo XC90.

Drøye tre år har gått siden den gang, og det har vært særdeles travle tider hos Volvo.

XC90 var starten på deres største modelloffensiv noensinne. Etter XC90 har de rullet inn på rad og rekke: S90 og V90, V90 Cross Country, XC60, XC40 og V60. Det betyr i praksis at Volvo har fornyet fire modellfamilier på bare drøye tre år. Når de får fylt opp 60- og 40-serien, er faktisk XC90 den eldste modellen deres.

Stolthet og lettelse

Noe sånt er uvanlig i bilverdenen og krever enormt mye av en produsent. Men Volvo hadde ikke noe valg. Da de ble solgt fra Ford til kinesiske Geely (de tok over i 2010), måtte Volvo på mange måter starte på nytt. De måtte utvikle nye plattformer, motorer, teknologi og alt annet som skal til for å bygge en bil. Det er ikke så rent lite.

XC90 har vært akkurat den suksessen Volvo trengte. Vi i Broom besøkte fabrikken flere ganger, både før den ble lansert og i tiden etter. Det var ikke vanskelig å merke følelsen av både stolthet og lettelse som preget Volvo i tiden etter at XC90 kom på markedet, og fikk en svært god mottagelse. Hadde de bommet her, ville jobben med å bygge opp "nye" Volvo blitt mye tyngre.

Volvo brukte lang tid på å gi oss smakebiter på XC90, les mer her:

XC90 er Norges klart mest solgte millionbil de siste årene.

Den store styrken

Når jeg henter dette XC90-eksemplaret hos importøren, står det en helt ny XC60 nesten ved siden av den. Lillebror kom i fjor og designet er mest av alt en nedskalert utgave av XC90. Det interessante er at den nå faktisk ser mer gjennomført ut enn storebror. XC60 er strammere, mer sporty. XC90 virker plutselig litt tung, på grensen til klumpete, særlig i hekken. Mens fronten fortsatt sitter som ei kule.

Ute på veien er XC90s store styrke der med én gang: Komforten. Dette er en milsluker av rang. Den flyter avgårde, motoren maler stille. Vi kjører det som er selve "folkeversjonen", T8 ladbar hybrid med 408 hestekrefter. Det gir lyskryss-overskudd så det holder.

Samtidig er det ikke vanskelig å merke at dette er en tung bil. Hybrid-drivlinja betyr rundt 250 kilo ekstra. Dermed veier denne XC90-en inn til 2.200 kilo. Den kjennes sånn også. Er du ute etter sporty kjøreegenskaper og en bil som er morsom på svingete veier, bør du nok se på noe annet.

Denne SUV-en slanket seg 325 kilo

Fronten står seg fortsatt bra, XCi90 var først ute med de såkalte Tors hammer-lyktene.

Bortskjemt

De første milene bruker vi strøm, ikke bensin. Men det tar ikke veldig lang tid før bensinmotoren må trå til. Det er nok en god del XC90-eiere som har oppdaget at ladbare hybrider også har en bakside.

T8 betyr ladbar hybrid, det har vært en stor hit i Norge.

Ja, det er både smart og økonomisk hvis du lader ofte og har mye småkjøring. Hvis kjøremønsteret ditt derimot består av mye langkjøring, vil du bruke mer penger på drivstoff enn om du hadde kjørt en dieselbil. Men det hører naturligvis med til saken at du også fikk en betydelig "rabatt" i form av avgiftskutt da du kjøpte bilen.

Du skal ikke kjøre XC90 mange dager før du blir bortskjemt på plass og smarte interiørløsninger. Dette er rett og slett et veldig bra sted å være, både for sjåfør og passasjerer. Forsetene er blant de beste i noen nybil. De har perfekt støtte alle veier, og kan innstilles helt etter kroppen din. Den høye sittestillingen gir god oversikt alle veier. Her kan du sitte mange timer, uten å bli sliten.

Du skal lete lenge etter en bedre familiebil

Denne luka betyr at vi snakker om en ladbar XC90.

Traff på første forsøk

Baksetet er romslig. Tre voksne kan sitte her, men da kniper det litt i bredden. Adkomsten til de to bakerste setene er god. Også her kan voksne sitte, men da betinger det at de i baksetet foran deler litt på plassen. Som vanlig er de bakerste setene aller best for barn.

Vi kan ikke snakke om interiøret i denne bilen uten å komme inn på designet. Før XC90 ble lansert, var vi i Broom i Göteborg og intervjuet Volvos sjef for interiørdesign, Robin Page. Han ble hentet fra Bentley og fikk i oppdrag å sørge for at alle nye Volvoer minst skal være på nivå med premiumkonkurrentene, helst overgå dem.

XC90 var den første jobben hans, og Page traff på første forsøk. Interessant nok holder dette interiøret seg også fortsatt veldig bra. Det ser fresht og moderne ut, også tre år ut i levetiden. Og kombinasjonen treverk, supermykt skinn og Orrefors-krystall i girspaken, gir luksusfaktor som skiller seg ut fra alle konkurrentene. Page har lykkes med å skape en egen identitet her. Den står seg fortsatt, selv om vi nå har sett de aller fleste elementene i Volvos nyere modeller. Her snakker vi nemlig utstrakt gjenbruk.

Klikk her for å lese intervjuet vårt med Robin Page

Interiøret står seg veldig bra, pluss også for noen av bilverdenens beste seter.

Står seg godt

XC90 har altså satt salgsrekord, til tross for at den koster veldig mye mer enn de fleste av oss kan bruke på bil. Prisen har også krøpet oppover etter hvert. Inscriprion-utgaven starter nå på 888.000 kroner. Testbilen har i tillegg utstyr for drøyt 220.000 kroner. Du trenger ikke ALT dette, men du skal nok slite med å få en ferdig spekket utgave noe særlig under en million. Er du for knipen her, risikerer du å sitte igjen med en bil som ikke føles komplett og som nok også blir tung å selge når den dagen kommer.

Skal vi oppsummere litt? På de fleste områder står XC90 seg fortsatt veldig godt mot konkurrentene. Designet har ikke lenger nyhetens interesse, for noen veier nok det tungt. De har til gjengjeld flere nyere konkurrenter de heller kan vurdere. Komforten er fortsatt i toppklasse. XC90 har aldri handlet om sporty kjøreegenskaper, hverken da den kom, eller nå.

Her er det bare å laste inn, stort bagasjerom når du bruker den som femseter.

Prøve begge

Interessant nok er det sannsynligvis lillebror XC60 som kommer til å stjele mest salg fra XC90 framover. Den gir deg veldig mye av det samme, men har mer lettbeinte kjøreegenskaper og er morsommere på veien.

Den ser også klart mer sporty ut, samtidig som interiøret er på samme høye nivå. Du får også den samme ladbare hybrid-drivlinja, og du sparer nesten 150.000 kroner.

Foretrekker du en bil som virkelig ruver på veien og trenger/vil ha sju seter: Da er XC90 fortsatt det opplagte valget. Men hvis ikke dette veier tungt, anbefaler vi en prøvetur i begge før du tar valget.

LES MER: Her treffer Volvo blinken igjen

Hekken er den delen av XC90-designet som best avslører at dette ikke lenger er en helt ny bil.

Se video: XC90 T8 har vært en stor suksess for Volvo