Denne uka har Danmarks kronprins Frederik (49) blitt fotografert flere ganger med et stort blåmerke på høyre kinn, og mange dansker har lurt på hva som har skjedd med kronarvingen.

Da kronprinsen onsdag var til stede under åpningen af Food Nation Visitor Centre i København, forklarte han hva som er årsaken til at kinnet er blitt misfarget.

Det var under sin tale at han fortalte hva som hadde skjedd, skriver BT.

– Først vil jeg si: Ikke sjekk meldinger når du går i trappa, for da får dere et merke her, sa Frederik og pekte på kinnet sitt.

Kronprinsen deltok på åpningen sammen med Danmarks handelsminister Brian Mikkelsen (52) og utenriksminister Anders Samuelsen.

Under åpningen ble kronprinsen og ministrene vist rundt på en interaktiv utstilling av Danmarks kompetanse innen forskning, kunnskap og produksjon av mat.

Danmark vil på matkartet

Det ble også offentliggjort at kronprinsen nå er Food Nations høye beskytter.

Selskapet er et offentlig-privat partnerskap som representerer virksomheter og organisasjoner innen primær- og forarbeidet matvareproduksjon, teknologi og utstyr, ingrediensindustrien, forskere, utdanningsinstitusjoner og restauranter.

– Som beskytter for Food Nation ser jeg selvsagt frem til å være tett på et selskap som er verdenskjent for høy kvalitet og innovative løsninger, og jeg vil gjøre mitt for å styrke eksporten og synliggjøre oss som matvarenasjon, sa kronprinsen i talen.

