Tallet på uforsikrede kjøretøy har gått betydelig nedover siden årsskiftet. Det er nå 58.700 biler og andre kjøretøy som mangler forsikring her til lands.

Nedgangen har kommet etter at myndighetene innførte en ny ordning der de som mangler forsikring må betale et gebyr.

I løpet av høsten 2017 ble det sendt ut informasjonsbrev til eiere av hele 115.000 kjøretøy som da ikke hadde lovpålagt forsikring i orden.

Mange har ordnet opp

I brevet gikk det frem at de som mangler forsikring fra 1. mars får et gebyr hver eneste dag kjøretøyet er uforsikret. De fleste av disse kjøretøyene er personbiler, gebyret her er på 150 kroner i døgnet.

Og dette hadde effekt. Da gebyrordningen startet, var det rundt 97.000 biler uten forsikring. Nå er dette tallet nede i 58.700. Her er det altså mange som har ordnet opp og skaffet seg forsikring.

Risikerer å bli gjeldsslave

Det gjør de også klokt i. En ting er det daglige gebyret som fort kommer opp i betydelige beløp. De som mangler lovpålagt ansvarsforsikring, risikerer også å bli gjeldsslaver hvis de kjører på og skader andre mennesker.

Hvis det skjer en ulykke, blir eieren av det uforsikrede kjøretøyet holdt økonomisk ansvarlig for skader som oppstår. Uten forsikring må bileieren i etterkant tilbakebetale erstatningen som de skadelidte får gjennom Trafikkforsikringsforeningen.

Denne kurven sier det meste om hvor effektiv ordningen med gebyr for de som mangler forsikring har vært til nå.

Levere salgsmelding straks

– Gebyrer sendes nå ut fortløpende. Enten må du ha bilen forsikret, eller avskilte den med en gang. Biler med skiltene på skal ha forsikringen i orden. Det burde være en unødvendig påminnelse å få gebyrkrav, sier Roger Stenseth som er direktør i Trafikkforsikringsforeningen

Han legger til:

– For å unngå gebyr, må du som kjøper huske å forsikre bilen, eller kjøretøyet, fra og med den datoen selgeren har skrevet på salgsmeldingen. Husk å levere salgsmelding straks, aller helst bør det gjøres elektronisk. Du som kjøper bil må forsikre ditt nye kjøretøy med en gang, ellers får du gebyr, sier Stenseth.

– Hva skjer hvis man blir påkjørt av noen uten forsikring?

