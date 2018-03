Trond Giske har nå vært tilbake på jobb i over en måned, etter at han var sykmeldt i mer enn seks uker etter flere varsler mot ham om seksuell trakassering og upassende oppførsel.

– Det føles viktig å være på jobb igjen. Jeg har vært sykmeldt lenge, og det er viktige oppgaver å ta fatt på, sa Giske til TV 2 under sin første dag på Stortinget etter sykmeldingen.

Giske har bestridt flere av anklagene mot ham, men trakk seg etter hvert som nestleder i Arbeiderpartiet og partiets finanspolitiske talsmann.

Han mistet også plassen i partiets sentralstyre.

– Nærmere enn noen gang

Mens det stormet som verst rundt Giske, florerte det mange rykter rundt forholdet mellom Giske og samboeren Haddy N'jie.

I fredagens utgave av Se og Hør snakker de to om den vanskelige perioden, og ryktene om et brudd mellom dem.

– Haddy har betydd alt. Hun har gitt masse støtte og kjærlighet. Vi er gode til å stille opp for hverandre når vi trenger det. Både med praktiske ting når det er hektisk, og med å ta oss god tid til å prate og være sammen, sier Giske til bladet.

Videre sier Giske at de siste månedene har knyttet dem enda sterkere sammen. På spørsmål om ryktene om et brudd, svarer Njie at det har vært rart å høre at noen kunne spre et slikt rykte.

– Særlig når vi var mer sammen og nærmere hverandre enn noen gang, sier N'jie.

Sa unnskyld

Giske kom tilbake på den politiske scenen lørdag 10. januar, med en tale under stiftelsesmøtet til Orkland Arbeiderparti. Giske begynte sin halvtimes lange tale med å snakke om det nye lokallaget, men gikk deretter over til å snakke om den siste, vanskelig tiden.

– Jeg kan ikke stå her uten å si noe om den siste tiden, og derfor er jeg nervøs for denne talen. Det er vanskelig å snakke om, og jeg håper dere forstår at jeg er lei meg, sa Giske.

Den tidligere Ap-nestlederen vektla at varslene mot ham ikke var historier som skal bagatelliseres eller bortforklares, og at han hadde tatt dem til seg.

– Jeg er lei meg for at jeg ikke har vært nok bevisst på min rolle og min makt i sosiale sammenhenger. Jeg har gjort feil, og jeg sier unnskyld. De som har fortalt om det, også mot meg, fortjener respekt for sitt mot, sa Giske.