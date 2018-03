I disse dager er rundt 2000 nordmenn samlet i Dublin for å spille poker. Til tross for at det har vært lovlig å arrangere Norgesmesterskap i Norge de siste årene, har tradisjonen med å avholde et mesterskap i utlandet bestått.

Etter at fem pokerklubber i Oslo ble stengt i en storstilt politirazzia, har debatten gått om hvorvidt det bør bli lovlig å spille organisert poker i Norge utenom NM-turneringene.

Vil samarbeide med Rikstoto

Nå ser Fremskrittspartiet for seg et prøveprosjekt der Norsk Rikstoto, som til daglig driver med hestesport, drifter en lovlig pokerklubb.

Spillpolitisk talsmann i Frp, Morten Wold, bekrefter at han vil ta dette opp med kulturminister Trine Skei Grande (V).

TRAVBANE: Frp vil ha et prøveprosjekt med pokerklubber på travbaner. Foto: Eirik Stenhaug / Equus Media

– Rikstoto har fasilitetene, de er vant til å håndtere penger og har infrastrukturen på plass, sier Wold til TV 2.

Kritikken om at lovlige pokerklubber vil føre til økt spilleavhengighet mener Wold er feilslått.

– Det er veldig viktig at vi har fokus på de som er i faresonen for å spille for mye, og vi må fange de opp tidlig. Derfor er det viktig at vi har god kontroll og en maksgrense for innsats over en viss tid, akkurat slik som Norsk Tipping har, sier Wold.

Pokerforbundet positive

Norsk Pokerforbund er svært positive til en organisert drift av pokerklubber. De tar kraftig avstand til koblingen mellom de ulovlige pokerklubbene i Oslo og kriminelle gjengmiljøer.



Pokerforbundet mener at de kriminelle trekkes mot klubbene, fordi de ikke kan drive på en organisert og lovlig måte.

– Det blir som i forbudstiden i USA. Når noe er ulovlig vil det alltid være noen som ønsker å tjene penger på det, sier president i Norges Pokerforbund, Sigurd Eskeland.

Han sier at de ønsker at eventuelle lovlige pokerklubber kun skal benytte seg av digitale betalingsmåter, slik at det blir lett å holde oversikten over omsetning og tapsgrenser.

Morten Wold ser imidlertid ikke for seg at partiet hans vil få bred politisk støtte for forslaget sitt med det første.

– Det gjenstår å se, men vi ønsker i første omgang å se på dette gjennom et prøveprosjekt.