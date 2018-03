Lillehammer-Sparta 5-1 (4-0 i kamper)

Se sammendrag av kampen i vinduet øverst.

Med seier mot Sparta hjemme i Kristins Hall torsdag kveld, ville Lillehammer være klare for NM-finale.

Den sjansen grep de med begge hender.

Dagens mann ble Jacob Lundell Noer. 20-åringen herjet med gjestene fra Sarpsborg, og ga seg ikke før han hadde satt tre pucker i Sparta-nettet.

– Det er det sjukeste jeg har vært med på. Alt gikk inn! sier Noer til TV 2.

Han passet på å skryte av den imponerende støtten fra hjemmefansen.

– Det er så viktig at det kommer så mange som dette her. Det finnes ikke noe kulere enn å spille når det er slik. Det gir enormt med energi.

Nå venter vinneren av Storhamar og Frisk Asker i finalen. Det er Lillehammers første NM-finale siden 1994.

Noer bryr seg ikke nevneverdig om hvem som blir motstander i finalen.

– Det spiller ingen rolle. Vi skal ta begge.

Effektive verter

Midtveis ut i den første perioden smalt det fra hjemmelaget. Og det var de to kanadierne Brett Cameron og Stephan Vigier som ledet an.

Vigier spilte ut til Cameron som dunket pucken inn igjen foran mål. Pucken gikk forbi landsmannen, men traff skøyten til en Sparta-spiller og gikk rett i mål.

– Det er det som er sluttspillet. Komme seg inn og sette trykk på mål. Da kan alt skje, sa TV 2s ekspert Ole Eskild.

Lillehammer hadde vist seg som svært effektive i de tre foregående oppgjørene, hvor to av dem ble vunnet etter spilleforlengelse. Det samme var de torsdag kveld.

Med åtte minutter igjen av andre periode, doblet Jacob Lundell Noer ledelsen for vertene. Det var hans tredje scoring på rad i sluttspillet.

– Sparta har plenty med sjanser og oppholdstid i Lillehammers sone, men klarer ikke å komme seg løs. Det skiller lagene, sa Eskild i kommentatorboden.

Sparta raknet fullstendig

Dermed hang Spartas finale-håp i en svært tynn tråd. Og det skulle bli mye verre.

For bare tre minutter etter sitt første mål, var Noer frempå igjen. Han banket inn 3-0-ledelse, og viste hvorfor han er nominert til årets nykommer i Get-ligaen.

– Dette er en spiller for nåtiden og fremtiden. Det er et praktmål, sa TV 2s kommentar Espen Ween.

Nå raknet det for gjestene fra Sarpsborg. Tre minutter før pause, satte kaptein Nick Dineen inn 4-0. Et ekstatisk hjemmepublikum ante nå hvilken vei det bar.

Noer med hat trick

Sparta fikk imidlertid ikke hvile helt ennå. Noer hadde allerede notert seg for sin andre scoring i kampen, og sitt sjette totalt i sluttspillet, da han elegant vippet inn 5-0.

20-åringens tredje mål satte kronen på verket for en fantastisk andre periode av hjemmelaget.

– Det er det sjukeste jeg har vært med på. Alt går inn! sa tremålshelten i intervju med TV 2 før tredje periode.

Resten av kampen ble en ren parademarsj for hjemmelaget, men Sparta fikk et trøstemål to sekunder før slutt. Dermed endte det 5-1 til Lillehammer.

Dermed er Lillehammer klare for NM-finale. Der møter vinneren av Storhamar og Frisk Asker.