Ringerike Panthers - Narvik Arctic Eagles 7-2

Premisset før kampen var enkelt. Hønefoss-klubben Ringerike Panters måtte slå Narvik Arctic Eagles etter ordinær tid for å rykke opp. Hvis ikke, gikk plassen til Narvik.

Etter kampen stod Narvik ribbet tilbake. Ringerike vant 7-2 og skal forsøke å nedlegge byttedyr som VIF og Storhamar i Getligaen neste år.

– Det er en stor gjeng med helter utpå der, som har gjort en sinnssyk sesong. Jeg er så stolt av alle i den herlige hockeyfamilien her. Nå er vi klare til å ta de store lagene i den fine ligaen, sa en lykkelig Ringerike-trener Martin Boork etterpå.



Mange hadde håpet å få opp et lag fra et annet sted enn området rundt Oslo, men det blir fremdeles bare med Stavanger Oilers.

Marerittstart for Narvik

Kampen startet med et undertallsmareritt for ørnene fra nord etter at Sander Mjølnerød pådro seg en unødvendig utvisning for slashing.

Utvisningen vingeklippet Narvik, som havnet på defensiven da Ringerikes sultne pantere jaktet i flokk fremover på isen.

1-0 kom etter at Dustin Parks fikk stå alene på bakre stolpe etter rot i Narviks forsvar bare fire minutter ut i kampen. Jubelen sto i taket blant de rekordmange 1419 tilskuerne Schjongshallen etter scoringen.

Jubelen hadde knapt lagt seg før taket løftet seg på ny. I første angrep etter spillet ble satt i gang igjen, lå pucken i nettet bak Narviks målvakt. Denne gangen var det Joachim Engesveen som var målscorer.

Ringerike, som ledes av Martin Boork – sønn av Norges tidligere svenske landslagssjef Leif Boork – dominerte resten av perioden og gikk til første pause med 2-0-ledelse.

Ny kalddusj

I midtperioden gikk det bare to minutter før Narvik fikk en ny kalddusj. Joachim Dalen prøvde på et langskudd, men knakk (!) køllen i forsøket. Pucken gikk da forholdsvis sakte frem til Even Tangen Fosse, som kattemykt styrte den inn.

Da var Narvik desperate, og fikk betalt ved Arttu Niskakangas fem minutter senere. En falkeblikk-pasning fra Kåre Benjamin Byrkjeland dypt i Narviks sone fant finnen høyt oppe i banen. Niskakangas var iskald foran mål, fintet skudd før han skjøt sikkert i mål til 1-3.

Ringerike brukte ikke lang tid på å slikke sårene etter reduseringen. De presset på, men en god Joona Partanen spredte vingene i Narvik-målet og sørget for å holde litt liv i opprykkshåpet.

3-1 holdt seg ut perioden. Ringerike virket å ha klørne i opprykksplassen.

– Det så ut som vi hadde egg i buksen i førsteperioden. Det var høye skuldre og vi kaster kølla rundt. De gjør som de vil, og utvisningen var idiotisk. I andreperioden kommer vi mer med. Vi kan snu dette, sa Narviks Thomas Laiho Trondsen før sisteperioden.

Suverene Ringerike

Trondsens optimisme ble knust fem minutter ut i sisteperioden. Ringerikes Nils Lid Fuglsang stemte i med et knallhardt langskudd til 4-1.

Da begynte ørnene å tenke på flyturen hjem og lot Dustin Parks lage 5-1 like etterpå.

Kåre Byrkjeland reduserte til 5-2 med ni minutter igjen av kampen. Like etterpå misbrukte Ringerike en mulighet på straffeslag til å øke ledelsen igjen. Fem minutter før slutt var det Joachim Jensen som økte ledelsen til 6-2. 7-2 kom fra Eivind Andresen.

Dermed blir det turer til lille og intime Schjongshallen for storlagene i Getligaen neste sesong. Panterne kan fort bite godt fra seg. De har en mindre rink enn andre lag og velger å kjøre hard og offensiv hockey fra førstedropp, slik Narvik fikk erfare torsdag.