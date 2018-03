Torsdag ettermiddag stemte Stortinget for Norges tilslutning til EUs såkalte energipakke 3. Målet med pakken er å utnytte strømkapasiteten i EU på best mulig vis, gjennom å skape et samlet marked for gass og elektrisitet i EU.

Etter votering ble det stortingsflertall for norsk tilslutning til EUs energipakke 3 og det omstridte energibyrået ACER.



Det har vært en debatt preget av sterke meninger og følelser.

Høyre og Fremskrittspartiet er for samarbeidet, og det omstridte forslaget fikk flertall med regjeringspartiene og Arbeiderpartiet (AP).

Dette har skapt stor indre strid i AP, og hissig reaksjon blant de andre opposisjonspartiene på Stortinget, som mener Norge gir fra seg suverenitet over sine energiressurser.

I AP har striden stort sett stått om én ting: Den undersjøiske kraftkabelen NorthConnect.

De øvrige opposisjonspartiene mener Arbeiderpartiet med dette er med på å gi norsk suverenitet over våre egne energiressurser fra seg. De frykter også høyere strømpriser noe som vil gå spesielt ut over industri som i dag har en konkurransefordel med billig strøm.

Unntaket er MDG som er for avtalen på grunn av et miljøhensyn. De mener fordelen ved å kunne levere fornybar energi til Europa er grunn nok til å stemme ja til samarbeidet.

Arbeiderpartiet har forutsatt utsettelse av utbygging av denne tredje utenlandskabelen for å støtte energisamarbeidet. De har vært mye uro om dette punktet er inkludert i , og olje og energiminister Terje Søviknes forsikret torsdag stortinget om at regjeringen vil respektere avtalen de har gjort med AP og MDG, og at det er mulig for Norge og trekke seg ut av avtalen i fremtiden.