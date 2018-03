Teslas trafikk- og miljøfarlige transporter ser ikke ut til å ta noen ende.

Torsdag ble nemlig nok en av selskapets biltransporter stanset med så store mangler at den måtte eskorteres til verksted.

Det er den åttende biltransporten som er stanset på E6 i løpet av et par uker, og den tredje så langt denne uken.

Alle har de vært i så dårlig stand at Vegvesenet har sett seg nødt til å nekte videre kjøring, skriver tungt.no.

Bare fortsatt

Kort oppsummert er saken slik at Tesla frakter en del av sine biler fra Gøteborg og til Norge på veien. Mange vil kanskje kalle det paradoksalt, at Tesla har valgt et fraktalternativ bestående av noe av det mest miljøfiendtlige vi finner på veien.

Det som derimot ikke er greit på noe vis, er at disse miljøbombene i tillegg har vist seg å være i så dårlig stand at Vegvesenet har vurdert dem til å utgjøre en så stor trafikktrussel at de har fått kjøreforbud på løpende bånd. En transport ble ikke stanset. Den kolliderte like etterpå.

Mange trodde nok at de trafikkfarlige Tesla-transportene ville ende etter stor medieoppmerksomhet forrige uke. Men denne uken har det altså bare fortsatt.

Miljø-bombe

Mandag ble en Tesla-transport i særdeles dårlig forfatning stanset. Det samme skjedde tirsdag…. og torsdag skjedde det altså igjen. Denne gangen ble biltransporten stanset på Taraldrud like utenfor Oslo. Den gamle Mercedesen hadde så dårlige bremser at den måtte eskorteres til verkstedet. Dessuten lakk den olje og hadde utelukkende sommerdekk på hengeren. I tillegg hadde også denne lastebilen trøbbel med autopassbrikken.

Også denne gangen dreier det seg om en litauisk Euro 3-lastebil, altså en lastebil som forurenser omkring ti ganger så mye som en moderne Euro 6.

– Det luktet så surt av eksosen at jeg spurte sjåføren om det var noe galt, men det var ikke det. Det er motoren som er så gammel, sier kontrollør Aage Kristiansen til tungt.no.

Slik losset sjåføren overlasten

Hit – men ikke lenger. Her står det noen Teslaer igjen på kontrollstasjonen. Foto: Statens vegvesen.

Havnedebatten

Teslas norske kommunikasjonssjef, Even Sandvold Roland, uttalte i forrige uke at de setter sikkerheten først og at det hele skyldes kapasitetsproblemer ved Drammen havn der bilene tidligere ble fraktet til.



– Vi vil følge saken opp med selskapet som er ansvarlig og vil også be Norge Lastebileier-Forbund om hjelp for å finne gode alternativer, uttalte Roland til organisasjonen som også har satt fokus på saken.

Norge Lastebileier-Forbund kontaktet på sin side Drammen havn, som ikke kjente til noen kapasitetsproblemer hos dem.

Jobber med å rydde opp

I en mail til tungt.no ønsker Tesla imidlertid å nyansere uttrykket rundt Drammen Havn. Roland skriver følgende:

– Kapasitetsutfordringene vi har omtalt gjelder den totale logistikken fra Drammen havn til bilene ankommer vårt klargjøringssenter, og involverer flere leverandører. Her har vi fått beskjed om at det ikke er kapasitet til å ta unna det volumet vi har. Vi spør vår norske logistikkleverandør regelmessig om når det er kapasitet til å møte våre behov, slik at vi kan gå tilbake til vår foretrukne løsning via Drammen havn.

Men hva skjer i mellomtiden? Tungt.no kontakter på nytt Tesla etter torsdagens kjøreforbud. Svaret vi får fra Roland er nøyaktig det samme han har uttalt til media i forrige uke:

– Tesla setter sikkerheten først, og forventer at våre leverandører gjør det samme. Kjøretøyene som brukes til å transportere våre biler skal være i forskriftsmessig og forsvarlig stand. Vi jobber med å rydde opp i dette sammen med selskapet som er ansvarlig for lastebilene.

