Tidligere i dag kunne TV 2 avsløre at Northugs sponsor Coop er på vei inn i Skiforbundet. Det vil gjøre det hardt prøvede samarbeidet mellom forbundet og Northug langt lettere enn det har vært helt siden bruddet i 2013.

I dag var det et møte i Oslo mellom langrennssjefen Espen Bjervig, og Northug-manager, Are Sørum Langås.

– Jeg kan bekrefte at det var et møte hos NSF i dag med Are Sørum Langås og Espen Bjervig, sier Kommunikasjonssjef Espen Graff til TV 2.

Etter det TV 2 erfarer handlet møtet om både sportslige og kommersielle ting.

Northug er i en prosess der han skal bestemme hvilket sportslig opplegg han skal velge neste år. Skiforbundet og sprintlandslaget er et alternativ. Men så vidt TV 2 vet var det ingen fra den sportslige ledelsen til stedet på møtet. Graff vil ikke kommentere hva møtet handlet om.

– Jeg ønsker ikke å si noe mer om det utover at det naturligvis er jevnlig dialog mellom Petters manager og forbundet, sier Graff.

TV 2 har foreløpig ikke fått tak i Petter Northugs manager for en kommentar.

Marerittsesong

Årets sesong har vært en eneste lang nedtur for Northug. Deltakelse på prologen under verdenscuprennet på Lillehammer i desember, er det eneste møtet Northug har med det øverste nivået. Der klarte han ikke å ta seg videre til kvartfinalen.

32-åringen fikk ikke lov til å gå Tour de Ski, og var til slutt langt unna en OL-tropp grunnet sykdom og manglende sportslige prestasjoner.

Forrige helg stilte han overraskende nok opp i Birkebeinerrennet. Det endte med en 97. plass, hele 24 minutter bak vinneren Andreas Nygaard.