Ottawa Senators-spilleren Erik Karlsson meddelte tidligere denne uken at han og konen Melinda hadde mistet barnet sitt.

Paret ventet barn i april, men den lille gutten var dødfødt.

NHL-stjernen delte et rørende bilde på Instagram og fikk en strøm av positive og støttende tilbakemeldinger fra sine mange tusen følgere.

Men én følger brukte anledningen til å komme med grov hets rettet mot Karlssons kone. Det melder avisen Ottawa Sun.

«Jeg synes synd på barnet. Han hadde ikke en sjanse slik Melinda knasket smertestillende tabletter hver dag,» skriver brukeren sandydandy45 i kommentarfeltet på Instagram-innlegget.

HETS: Dette var meldingen som ble publisert i kommentarfeltet på Erik Karlssons Instagram. Foto: Instagram.

Dette skal ikke være første gang Karlsson har mottatt hets fra denne personen, og kommentaren, myntet på konen Melinda, fikk til slutt begeret til å renne over for NHL-proffen:

«Hvordan våger du. Du har laget falske kontoer og kjøpt hackede kontoer i månedsvis for å trakassere meg og min kone, men dette er et bunnpunkt, selv for deg å være. Du er en motbydelig person,» svarer Karlsson kontant.

Tapte kampen 2-7

Meldingen om at paret hadde mistet det ufødte barnet, kom på tirsdag, bare timer før Ottawa Senators skulle i aksjon mot Florida Panthers i NHL.

Karlsson sto naturlig nok over kampen, som endte med 2-7-tap.

– Jeg vil ikke unnskylde prestasjonen med utenomsportslige grunner, men jeg må være fair mot spillerne. Det var veldig vanskelig for alle på grunn av situasjonen med Erik. Mange av spillerne er i lignende situasjoner. Det er par, og mange av dem er gravide, sa trener Guy Boucher etter kampen.

– Den menneskelige siden tok over. Det var helt dødt på benken hele kampen.

Det er ennå ikke klart når Karlsson vil være å finne på isen igjen. Svensken har fått innvilget pause av Ottawa Senators på ubestemt tid.