Bahrain-Merida-rytter Matej Mohoric (23) laget liv på den fjerde Catalonia rundt-etappen frem til det var ti kilometer igjen opp til mål på La Molina.

Da hadde talentet ristet av seg Movistar-kaptein Alejandro Valverde (37), som er blant feltets dyktigste i nedoverbakke, i utforkjøringen før siste stinging.

– Han er ingen hvemsomhelst. Han er den første til på vinne både junior-VM og U23-VM. Som junior var han helt fantastisk og vant alle de store etapperittene, sa TV 2s ekspertkommentator Mads Kaggestad.

Movistar-råkjør

Men Movistar-laget hentet inn Mohoric. Da begynte knivingen mellom sammenlagfavorittene.

Movistar – med den råsterke trioen Alejandro Valverde, Nairo Quintana og Marc Soler – satte et beinhardt tempo, slik at ryttere falt av en etter en. Skys Egan Bernal og Ag2rs Pierre Latour var de to eneste som holdt følge med Movistar-kjøret.

Marc Soler, som nylig vant Paris-Nice, hadde levert et råkjør lenge, men ble førstemann i gruppen som ga seg. Etter ham forsvant Pierre Latour.

Dermed ble etappeseieren gjort opp mellom Movistars Valverde og Quintana og den kolombianske 21-åringen Egan Bernal. Quintana gjorde hjelperytterjobben, mens Valverde koste seg på hjulet til Bernal for å finne riktig tidspunkt til å angripe på.

– Klassekjøring

Da Quintana ga seg med 600 meter igjen, gikk Bernal med Valverde like bak. 37-åringen passerte Bernal kontrollert like før mål og tok sin andre etappeseier i rittet, samt sammenlagtledelsen.

– Klassekjøring av Movistar i dag. De lekte seg med konkurrentene. Valverde tok sin proffseier nummer 116, sa en imponert Kaggestad.

Valverde er også tittelforsvarer i Catalonia rundt.

