Treningsblogger Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand (28) venter barn sammen med ektemannen Morten Sundli (27).

– Det er veldig stas. Vi gleder oss. Det vil nok bringe oss som familie enda nærmere, sier ekteparet til TV 2.

TV 2 møter dem på et pressetreff i forbindelse med den nye sesongen av dokuserien Bloggerne, hvor «Funkygine» er en av nykommerne.

På pressedagen viser Vasstrand stolt frem den voksende gravidmagen, men samtidig forteller hun at hun ikke stortrives som gravid.

– Å gå gravid er ikke det morsomste jeg gjør. Det innebærer selvfølgelig ikke at jeg ikke er takknemlig for at jeg kan bære fram et barn, men jeg er jo vant til å ha kroppen min for meg selv, trene ganske hardt, ha overskudd og energi. Det er mye som skjer i kroppen når man er i et svangerskap, så det er en tilvenningfase, sier hun.

GRAVID: Jørgines gravidmage har begynt å vokse, men hun vil ikke avsløre termindatoen enn så lenge. Foto: TV 2

Misfornøyd med gravidkroppen

Vasstrand har blogget under navnet «Funkygine» siden høsten 2014. På bloggen deler hun treningstips og matoppskrifter, samt skriver om sin hverdag med familien. Hun har gitt ut flere bøker, og hun leder treningsreiser til utlandet.

Nylig delte hun et åpenhjertig innlegg på bloggen sin, hvor hun ærlig forteller at hun ikke er fornøyd med sin egen gravidkropp.

«Det er en del som har spurt hvorfor jeg ikke legger ut magebilder og bare deler gamle bilder fra før jeg ble gravid på blogg og sosiale medier. Det har jeg en god forklaring på, selv om det sitter dypt å innrømme. Det er rett og slett fordi jeg er fryktelig misfornøyd om dagen», sier hun i videobloggen, som ble delt i februar.

Hun forteller videre at kroppen er elleve kilo tyngre enn til vanlig, og at hun «føler seg feit».

«Jeg sliter med å innfinne meg med at brystene er tre ganger så store, at jeg har større hofter enn vanlig, og at alt bare har vokst. Jeg synes det er fryktelig vanskelig å se på denne kroppen og slå meg til ro med at den er min», sier hun, før hun begynner å gråte foran kamera.

Tabu

Til TV 2 forteller hun hvorfor hun bestemte seg for å dele sine tanker med bloggleserne:

– Det er en privatsak, så det er ikke noe jeg hadde trengt å dele. Men samtidig så er det sikkert ikke bare jeg som føler på de følelsene. Det er ganske tabu å si det høyt, siden du skal være fornøyd når du er gravid, sier hun.

– Men mange føler på at det er tøft og uvant, og det er ikke alltid like lett når man mister kontrollen over sin egen kropp. Det er viktig å snakke om ting jeg synes er vanskelig også, sier hun videre.

For Vasstrand, som lever av å dele sin treningsglede og treningskunnskap til andre, er det vanskelig å erfare at kroppen endrer seg.

– For meg som trener mye og er vant til å være en bestemt vekt, så blir øvelsene tyngre. Det skjer ting som gjør at jeg ikke har kontakt med kjerne-muskulaturen min som vanlig, og jeg kan tisse på meg når hopper. Det er mange ting som dukker opp som gjør at jeg må tilrettelegge og tilpasse både trening, kosthold og hverdag, sier hun.

TRENINGSBLOGGER: Jørgine blogger under navnet Funkygine, og en stor del av bloggen handler om trening. Foto: Skjermdump Bloggerne

​Ville ikke dele magebilder​

Til tross for graviditeten, så jobber hun like mye som ellers, forteller hun. Men treningen blir av og til nedprioriert siden hun ikke har overskudd til like mye fysisk aktivitet.

– Det må jeg også jobbe med å akseptere og ikke gå helt i kjelleren fordi jeg ikke klarer å trene like mye som før og løfte like tungt, sier hun.

De siste månedene har ikke Vasstrands blogglesere fått se mange magebilder. Istedenfor ferske bilder med den voksende magen har hun for det meste delt gamle bilder og videoer.

– Det var mest i startfasen, da jeg egentlig ikke så gravid ut, men bare hadde alle sympotomer, hadde lagt på meg og var kvalm. Det var en kjip fase som jeg egentlig ikke ville dele et bilde fra, fordi jeg følte meg på bånn. Men jo mer gravid jeg ser ut, jo hyggeligere er det å dele bilder av magen, sier hun.

Delte tilbakemeldinger

Etter at hun delte det åpenhjertige blogginnlegget, har tilbakemeldingene fra leserne vært både positive og negative.

– Man vet jo aldri hvordan slikt blir mottatt. Mange kjente seg igjen, mens andre mente at det er feil fokus å ha. Noen synes at det var lurt å dele og at jeg er reflektert, mens noen synes at jeg er dum. Det er noen som forveksler de følelsene jeg har med at jeg er utakknemlig, sier hun.

Dette blir Vasstrands tredje barn. Hun har datteren Filippa og sønnen Sokrates fra et tidligere forhold.

SKAL BLI FORELDRE: Morten og Jørgine venter sitt første barn sammen. Foto: TV 2

Bloggerne-debut

Vasstrand er en av de nye profilene i den åttende sesongen av Bloggerne. I dokuserien får TV-seerne blant annet se bryllupet med Sundli, som fant sted i fjor sommer.

Ekteparet, som nå er bosatt i Oslo, har allerede fått en sniktitt på noen av episodene.

– Jeg er utrolig fornøyd med hvordan vi har blitt fremstilt. Når Jørgine blogger er det vi som bestemmer hva som skal være med, mens her vet man aldri helt hvordan det blir klipt sammen. Men av det vi har sett hittil av Bloggerne, har bare vært morsomt, sier Sundli, som er fotballspiller på laget Ull/Kisa i Jessheim.

GIFT: Paret giftet seg i fjor sommer, og bryllupet vil man få se i Bloggerne. Foto: Skjermdump Bloggerne

De forteller at familien har vært seg selv foran kameraene, og at det er et ærlig bilde som vises frem.

– Teamet er veldig flinke til å være en flue på veggen, så man merker ikke at de er der. Vi har gjort det vi bruker å gjøre, også har de hengt på. Det er spennende, siden man av og til glemmer at man har kamera på seg, sier Vasstrand.

Flere nykommere

I den åttende Bloggerne-sesongen dukker det opp flere nykommere: Julianne Nygård (27), som blogger under navnet «Pilotfrue», og ektemannen Ulrik Kvalheim Nygård (37), samt Vasstrand.

Det blir også gjensyn med Marna «Komikerfrue» Haugen Burøe (36) og Ørjan Burøe (43), Anna «Mamma til Michelle» Rasmussen (21), Anniken «Annijor» Jørgensen (21), Anne-Brith Davidsen (42) og Kristine Ullebø (21).

