Etter det TV 2 erfarer får Kristoffer Ajer (19) sin debut på A-landslaget etter at han ble kalt inn i troppen for første gang.

Disse starter for Norge:

Keeper: Rune Almenning Jarstein.

Forsvar: Omar Elabdellaoui, Tore Reginiussen, Kristoffer Ajer, Birger Meling.

Midtbane: Moi Elyounoussi, Markus Henriksen, Fredrik Midtsjø, Stefan Johansen.

Angrep: Bjørn Maars Johnsen, Ola Kamara.

– Det blir veldig spennende å se hvordan Ajer klarer seg i debuten, og det er på tide at han nå får sjansen. De siste månedene har han levert stabilt og godt for Celtic, og med tanke på hvor lite spilletid Nordtveit har den siste tiden er det helt naturlig at Ajer og Reginiussen får sjansen i kveld, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Kampen går fredag kl. 18 på Ullevaal. Den sendes på TV 2 og TV 2 Sumo.

Lagerbäck har nå varslet mer spissing av laget frem mot høstens tellende kamper, etter at hans første år var preget av eksperimentering og bruk av mange spillere.

Landslagssjefen er også tydelig på at han vil ha et landslag som er tøffere og mer effektive. Kampen mot VM-klare Australia er første mulighet for spillerne til å vise at de skjønner tegningen.

– Dette er en av de siste kampene Lagerbäck kan bruke til å teste ut litt ting før det smeller til høsten med Nations League, så derfor blir kveldens kamp ekstremt viktig for flere av spillerne. Vi mangler jo et par av våre viktigste menn som hadde vært sikre i en lagoppstilling, så i kveld vil Lagerbäck sannsynligvis få en del svar på ting han lurer på, sier Mathisen.