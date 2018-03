Det er nesten ti år siden Tarik Elyounoussi debuterte på landslaget med scoring mot Uruguay.

Øverst: Se hvordan det gikk da landslaget øvde på avslutninger.

Den nåværende AIK-spilleren har rukket å bli 30 år, og overfor TV 2 innrømmer han at han føler seg gammel før møtet med Australia på Ullevaal.

– Jeg gjør det. I hvert fall hvis du ser på det laget vi har nå, og de som kommer opp. Jeg er 30 år og skal være i min beste alder, men allikevel er jeg gammel i forhold til dem som er her.

Med nesten ti år på landslaget har Elyounoussi spilt under fire forskjellige trenere: Åge Hareide, Drillo, Per Mathias Høgmo og Lars Lagerbäck.

– Lagerbäck er veldig chill

TV 2 ga ham i oppdrag å oppsummere alle fire med ett ord. Det viste seg å bli vanskelig.

– Hareide hadde jeg ikke så lenge, sier Elyounoussi etter en tenkepause.

– Han var aktiv, sier han til slutt.

– Drillo?

– Drillo er legende.

– Høgmo?

– Yoga? sier 30-åringen spørrende før han spruter ut i latter.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si, ass!

Og til slutt Lagerbäck:

– Mesterskap. Vi har fått inn en mesterskapsmann. 2020 er målet.

Elyounoussi vil ikke rangere de fire trenerne, men innrømmer at den svenske trenerveteranen minner om Drillo.

– Han er litt mer som Drillo. Han er opptatt av defensiv struktur og veldig opptatt av at laget skal stå samlet. At vi skal være godt organisert. Det er litt mer kynisme fra Lagerbäck. Og så har han erfaring fra mesterskap. Han vet hva som skal til.

– Hvordan er han som person?

– Han ble jo kåret til Sveriges kjedeligste trener, tror jeg… Men jeg synes ikke han er kjedelig. Han er en veldig behagelig fyr, og veldig «laid-back». Man ser at han har vært med lenge. Han er veldig «chill», altså.

– Han vil hjernevaske oss

Da Lagerbäck fikk spørsmål av TV 2 om hva han trodde spillerne ville si om ham, meldte svensken selv at han trodde spillerne syntes treningene hans var «tråkiga». Men Elyounoussi fremhever noe helt annet.

– Det er mer møtene som er kjedelige, sier Elyounoussi.

– Det er det samme hver gang. Han vil at vi skal bli hjernevasket når det gjelder hvordan vi skal spille. Så det blir mye av det samme hver gang. Så det kan bli litt «tråkig».

– Hva tenker du på da spesielt?

– Det går mye i hvordan vi skal oppføre oss som idrettsutøvere, hvordan vi skal leve som toppidrettsutøvere. Det blir liksom det samme hver gang. Og så er det selvfølgelig om hvordan vi skal spille osv. Men det må til. Det skal liksom sitte i ryggmargen. Så jeg forstår ham veldig godt.

– Det handler om å ta ansvar for egen kropp. Å være profesjonell når det gjelder mat, drikke, leggetid.

– De på senteret er nok lei oss

30-åringen avviser imidlertid at de har en leggetid å forholde seg til.

– Han har ikke en spesifikk tid. Men vi må være til kveldsmat som er 22.30-23.00. Og så må vi være inne på hotellet fra kveldsmat til frokost. Men alle har jo forskjellig tidspunkt for når de vil legge seg.

Spillerne bor på hotell i Sandvika, et lite stykke utenfor Oslo sentrum. Elyounoussi innrømmer at fritidstilbudene er begrensede på landslagssamling.

– Vi har bra med tid å bevege oss. Men det blir mye tid på Sandvika Storsenter. Jeg tror de er godt lei oss nå. Vi er gode kunder på «Joe and the Juice» for å si det sånn.​​