Det er TV-kanalen ESPN som hevder å ha kilder på at United-manager Jose Mourinho skal ha gitt Ibrahimovic tillatelse til å avslutte kontrakten med Old Trafford-klubben umiddelbart.

LA Times-journalist Kevin Baxter melder at avtalen allerede skal være undertegnet.

36 år gamle Ibrahimovic skal være nær å signere en avtale med en MLS-klubb, og Ola Kamaras arbeidsgiver Los Angeles Galaxy skal lede an i jakten på svensken.

Det er nyheter som gleder Kamara.

– Var det rykter om det idag og? Det har vært rykter om det helt siden jeg kom til LA Galaxy. Jeg har ikke sett det som ble skrevet idag, men det virker som om interessen er der fra begge sider, sier Kamara til TV 2 Sporten.

– Det hadde vært kult

Norges landslagsspiss håper inderlig at Zlatan til slutt signerer for MLS-klubben.

HÅPER PÅ ZLATAN: Norges Ola Kamara håper Zlatan kommer til LA Galaxy. Foto: Meek, Tore

– Det hadde vært utrolig kult. Han er en av verdens beste spisser, slår Kamara fast.

Han frykter ikke for plassen på laget dersom supersvensken signerer.

– Det blir enten en sterk konkurrent eller en fantastisk spissmakker. Jeg håper på det siste. Jeg ser for meg et bra samarbeid med ham. Han er en stor mann, og vil ta med seg mye positiv om han kommer til LA, konkluderer Kamara.

– Forhåpentligvis kan vi lære av ham i garderoben også med tanke på alt han har opplevd. Det hadde vært kult å plutselig hatt Zlatan som lagkamerat, mener han.

Zlatan, som kom gratis til Manchester United fra Paris Saint-Germain i 2016, har ikke spilt for de røde djevlene siden hjemmekampen mot Burnley 2. juledag.

Har åpnet for å spille for Sverige i VM

Spissveteranen er fast bestemt på å fortsette karrieren til tross for kneproblemene som har satt ham tilbake det siste året.

Det har også blitt spekulert i om svensken får plass i Sveriges VM-tropp i Russland til sommeren, selv om han i utgangspunktet har gitt seg på landslaget.

– Zlatan ville forsterket hvert lag. Men jeg aner ikke hva statusen hans er når det gjelder skaden, sa Norges svenske landslagssjef Lars Lagerbäck.