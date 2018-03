Livsstilsblogger og Bloggerne-profil Kristine Ullebø (21) har nylig blitt samboer med kjæresten Fabian Venjar Raae (26).

Det avslører Ullebø da TV 2 møter henne på et pressetreff i forbindelse med den nye sesongen av dokuserien Bloggerne.

– Jeg og Fabian har det veldig fint. Det er veldig hyggelig å bo sammen, sier hun til TV 2.

21-åringen forteller at hun ikke hadde forventet at de skulle flytte sammen så tidlig i forholdet.

– Jeg er som en ensom ulv, så jeg hadde egentlig aldri sett for meg at jeg skulle flytte sammen med en kjæreste da jeg var 21 år. Jeg er egentlig glad i å være alene og ha mitt eget sted å komme til. Men det skjedde, og det er veldig koselig å våkne opp sammen hver dag og ha et sted sammen, sier hun.

Kjærester i ett år

Paret har vært sammen i litt over ett år. I februar i fjor presentere hun kjæresten Fabian for sine blogglesere med innlegget «Jeg er forelska», og siden den tid har han vært mye å se på bloggen og i TV-serien Bloggerne.

Ullebø forteller at det var naturlig for dem å bli samboere nå.

– Jeg liker egentlig ikke å tenke på framtiden, siden det stresser meg. Men vi tenkte at vi har det skikkelig hyggelig sammen, og plutselig endte det med at vi bodde sammen. Det var ikke slik at vi bestemte oss for å flytte sammen og ta forholdet til et nytt nivå. Det falt seg naturlig, sier hun.

I forrige sesong av Bloggerne fikk TV-seerne innblikk i starten av forholdet deres. Da var det mye kjærlighetsdrama, blant annet en heftig krangel på hennes 20-årsfest.

Bloggeren forteller at forholdet deres er bedre nå.

– Jeg trengte å finne en ro og en trygghet i meg selv. For et år siden hadde jeg ikke kontakt med mine egne følelser og jeg var kjempeusikker. Jeg visste ikke hvor jeg ville i livet, men nå har jeg funnet en deilig balanse, sier hun.

Kritikk

Paret måtte tåle mye kritikk fra bloggleserne i starten av forholdet. Ullebø har tidligere skrevet på bloggen at leserne mente at hun forandret seg etter at hun møtte Fabian, og flere kommentarer gikk på at han ikke var bra nok for henne.

Til TV 2 forteller hun at det var vanskelig for henne at så mange av hennes blogglesere kommenterte hennes kjærlighetsliv i starten av forholdet.

– Det er vanskelig at noen skal mene noe om det som står deg aller nærmest. Kjærligheten er noe man kun kan føle på selv. Det er ingen andre som vet hvordan jeg har det inni meg, sier hun.

– Det var vondt å lese så mange kommentarer om forholdet da jeg allerede var så usikker på meg selv. Det gikk for mye innpå meg, og jeg var for opptatt av å lese kommentarene. Hvis jeg er usikker, så tar jeg veldig lett til meg det negative, sier hun.

Nå har hun derimot endret tankegang og lært seg å takle de negative kommentarene.

– Jeg vet at jeg er offentlig person og at folk alltid vil mene noe. De kan skrive dritt om meg på Jodel og i kommentarfeltet. Jeg vet at jeg har det bra, sier hun.

TOPPBLOGGER: Dette blir Kristine Ullebøs tredje Bloggerne-sesong. Foto: TV 2

Rumpe-sjokk

Ullebø har en av Norges mest leste blogger. Ifølge Blogglisten.no har hun omtrent 10.000 daglige lesere.

Denne våren er hun aktuell i den åttende sesongen av Bloggerne på TV 2. I det som blir hennes tredje sesong av dokuserien, får TV-seerne innblikk i hennes hverdag som blogger og modell, samt hennes forhold til Fabian.

Og Ullebø er ikke redd for å by på seg selv. Allerede i sesongpromoen kaster hun klærne i et klipp hvor hun og kjæresten tar et sommerbad.

– Det går fint å se det. Kropp er kropp, så det er ikke så farlig. Men jeg fikk litt sjokk da jeg så rumpa mi på forsiden av TV2.no, sier hun og ler.

– Også hadde jeg trusa litt langt opp. Rumpa mi har blitt bedre siden det. Det er ikke noe galt med den rumpa, men jeg har trent litt og begynt å gjøre yoga, sier hun.

Bloggerne-nykommere

I den åttende Bloggerne-sesongen dukker det opp flere nykommere: Julianne Nygård (27), som blogger under navnet «Pilotfrue», og ektemannen Ulrik Kvalheim Nygård (37), samt treningsblogger Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand (28).

Det blir også gjensyn med Marna «Komikerfrue» Haugen Burøe (36) og Ørjan Burøe (43), Anna «Mamma til Michelle» Rasmussen (21), Anniken «Annijor» Jørgensen (21) og Anne-Brith Davidsen (42), samt Kristine Ullebø (21).

​Se sesongpremieren av Bloggerne på TV 2 Livsstil og TV 2 Sumo mandag 2. april.

