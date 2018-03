SISTE: Begge de to siktede ble varetektsfengslet for fire uker, skriver Glåmdalen.

Onsdag gikk politiet til pågripelse av en mann og en kvinne etter at en kvinne i 30-årene ble funnet død i en blokkleilighet på Kongsvinger.

To dager etter dødsfallet vil politiet fortsatt ikke opplyse om hva de to er siktet for.

Men torsdag ble de fremstilt for varetektsfengsling. I berammingslisten til Glåmdal tingrett fremgår det at de er siktet for «hensettelse i hjelpesløs tilstand».

Det betyr at man ikke har hjulpet en person som var i nød.

– Vi ønsker å skjerme siktelsen for offentligheten. Vi vil helst ikke kommentere innholdet i den, og det er av hensyn til alle involverte og den belastningen dette medfører. Alt jeg kan si, er at vi har begjært to personer fengslet, sier politiadvokat Wigdis Hjalmarsen til TV 2.

Begge de siktede nekter straffskyld.

– Min klient var til stede på fengslingsmøtet, og hun begjærte seg løslatt, forteller kvinnens forsvarer, Ove Herman Frang til TV 2.

Politiets argument for å varetektsfengsle er fare for bevisforspillelse. Torsdag ettermiddag ble det kjent at begge to blir varetektsfengslet i fire uker, skriver avisa Glåmdalen.

Omstendighetene rundt dødsfallet er foreløpig uklare. Innlandet politidistrikt får bistand fra Kripos. Tirsdag, onsdag og torsdag har kriminalteknikere jobbet i bygningen der kvinnen ble funnet.

Politiet vil ikke si om den avdøde er påført ytre skader. Ei heller om de mener at hun har ligget død lenge. Kvinnen er sendt til obduksjon for å fastslå dødsårsaken.

Etterforskerne jobber nå med å kartlegge personene som var i leiligheten forut for dødsfallet. Politiadvokat Hjalmarsen vil derfor ikke utelukke at det kan bli aktuelt med flere siktelser i saken.