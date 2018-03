Kanadiske Stephan Vigier er inne i sin andre sesong for Lillehammer, og er klubbens toppscorer i sluttspillet med seks mål.

Se Vigiers «Drillo-mål» mot Sparta i videovinduet øverst.



Men han er ikke den eneste i familien med suksess, for i Pyeongchang tok kjæresten Kaitlyn Laws OL-gull i curling for Canada - med kjæresten på tribunen.

– Det var utrolig kult å få muligheten til å være tilstede i Korea da hun tok gull. Jeg må Lillehammer for at jeg fikk muligheten til å dra først og fremst. Hun har vært her for å se meg spille noen ganger, så det å få være der sammen med familien hennes var en stor opplevelse, sier Stephan Vigier til TV 2.

KOREA: Stephan Vigier og Kaitlyn Laws i Pyeongchang i februar. Foto: Twitter.

Laws tok OL-gull i den nye disiplinen mixed doubles, sammen med makker John Morris. Samme disiplin der Kristin Skaslien og Magnus Nedregotten tok bronse etter den russiske dopingskandalen.

I tillegg har Laws OL-gull fra Sostji i lag.

Vigier har storspilt for Lillehammer i sluttspillet, og leverte blant annet to mål i den viktige 5-3-seieren over Sparta på tirsdag.

– Hun er sjefen i huset

Kjæresten innrømmer at det egentlig er umulig å konkurrere med de merittene.

– To OL-gull er jo helt fantastisk. Hun er sjefen i huset. Jeg har ingenting å stille opp med, ler han.

Neste uke kommer Laws tilbake til Lillehammer på besøk, og Vigier håper selvfølgelig at hun får se han spille NM-finale.

– Det hadde vært spesielt å ha henne her under finalen. Lillehammer har ikke tatt gull siden 1994, og det begynner å bli mange år siden. Så det hadde vært fantastisk hvis vi kunne klart å gå hele veien nå, understreker han.

For et NM-gull vil uansett være en liten triumf i familiekonkurransen.

– Alle får vel en gullhjelm, så det er kanskje i nærheten av en OL-medalje, sier 28-åringen og smiler.

Imponert over supporterne

Lillehammer har tatt tre strake seire over Sparta i semifinale-serien, og er stolt av laget.

– Vi har mer dybde i laget i år. De unge guttene har naturligvis fått mer aerfaring, og vi har hentet inn noen gode importer. Overraskelsen er kanskje Brendan Ellis. Mange var litt usikre på han i starten, men han har levert utrolig bra. Han kjenner jo meg og Brett Cameron fra tidligere. Så det er kult at vi er samlet her nå, sier han.

Vigier merker at Lillehammer-supporterne er sultne på suksess. 24 år etter klubben tok deres forrige NM-gull.

– Det hadde vært spesielt for hele byen om vi hadde klart det i år. Når jeg går på butikken kommer folk bort for å si hyggelige ting, og vi har hatt veldig bra med publikum på kampene i år.

– Så du føler at dere har hele byen i ryggen?

– Ja, det føles virkelig sånn. Folk virkelig veldig engasjerte, og de er klare for å støtte oss hele veien. Så det kjennes veldig bra, avslutter Vigier.