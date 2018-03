Slik tar du tilbake kontrollen på Facebook-profilen din

Etter at det ble avdekket at Cambridge Analytica (CA) skal ha skaffet seg opplysninger om inntil 50 millioner Facebook-brukere, har folk over hele verden uttrykt sin misnøye.

Analyseselskapet blir anklaget for å ha brukt informasjonen til å forutsi og påvirke velgernes valg, og analyser ble solgt til Trumps valgkampstab. CA nekter for å ha gjort noe galt, men granskes blant annet av det britiske datatilsynet.

Facebook har også fått flengende kritikk, noe som har fått direktør Mark Zuckerberg til å ta tre grep for å bedre personvernet til brukerne sine.

I tillegg tar flere til orde for at også norske forbrukere bør bli mer bevisst på hva de deler på og med det sosiale nettverket.

– Det beste rådet er at den enkelte må bli bevisst på hvordan man vil fremstå, men dette gjelder ikke bare på Facebook, sier seniorrådgiver i NorSIS, Vidar Sandland, til TV 2.

– Alt blir loggført

Sandland oppfordrer alle, også voksne, til å gjøre det han kaller «mamma-testen».

– Du bør tenke «hadde mor og far sagt at det var ok at jeg la ut dette», råder han.

Facebook vet imidlertid mer om deg enn statusoppdateringer og bilder du selv velger å legge ut. For eksempel loggføres også hva du «liker» på Facebook, hvem du søker opp, ser på og hvor ofte du bruker tjenesten.

– Alt som gjøres på Facebook blir loggført og satt i et system, sier rådgiveren.

I de fleste tilfeller brukes informasjonen til å målrette annonser, slik at brukeren får servert reklame som passer hans eller hennes interesser. Men informasjonen kan også brukes på andre måter, noe de siste dagers avsløringer har vist.

– Vi har ennå ikke sett alt hva denne informasjonen kan brukes til i fremtiden, sier Sandland.

– Du må mer eller mindre forutsette at informasjonen kommer på avveie, det er heller et spørsmål om hvor og når, legger han til.​

Som en personlighetstest

Cambridge Analytica anklages for å ha skaffet seg opplysninger om brukerne via «thisisyourdigitallife.», som er en såkalt tredjepartsapplikasjon på Facebook. Datatilsynet har allerede advart mot enkelte slike applikasjoner, som ofte finnes i form av konkurranser og tester.

– I dag er det veldig mange morsomme konkurranser man kan delta i. Man kan bli profilert som «hva slags hund ville du vært hvis du var hund» og «hva slags land burde du egentlig ha bodd i». Disse applikasjonene samler inn data. Og de dataene, de blir brukt til noe, sa Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet, til TV 2 onsdag.

Også Sandland ber folk flest om å være oppmerksomme på disse applikasjonene, for man har ingen garanti for at personene bak har gode hensikter.

– Hva tredjepartsappene har som baktanke, det vet man ikke. Her kan det stå alt fra enkeltpersoner til fremmede statsmakter bak, sier han.

Appene kan hente ut enkelte opplysninger fra profilen din, i tillegg til at man ofte må svare på forskjellige spørsmål.

– Spør du meg, så er mange av de konkurransene og appene mer som en personlighetstest å regne. Men du tenker ikke over at du gir fra deg masse opplysninger, sier seniorrådgiveren.

Ta tilbake kontrollen

Det finnes flere konkrete grep man kan ta for å begrense hva slags informasjon man gjør tilgjengelig på Facebook. Her er noen av dem (fremgangsmåte og valg kan variere på desktop og mobil):

1. Begrens profilen

Det kan være en idé å gjennomgå informasjonen du har lagt inn i din profil. Ved å gå inn på profilen, kan du redigere informasjonen. Du har også mulighet til å velge hvem som skal ha mulighet til å se informasjonen. Dette kan du styre ved å klikke på «Alternativer» og «Rediger» ved siden av de forskjellige feltene. Et nytt vindu vil da åpne seg, og du kan redigere synligheten ved å klikke på feltet nede til venstre.

2. Ta kontroll over innleggene

​Ofte vil innlegg på Facebook og andre sosiale medier være offentlig tilgjengelige for alle som besøker din profil, hvis man ikke aktivt har valg noe annet. Dette betyr at hvem som helst kan snoke i ditt privatliv, og du åpner også for at tredjepartsnettsider kan kopiere, lagre og republisere dette innholdet, skriver tjenesten Nettvett.

På Facebook kan bestemme hvem som skal se et enkeltinnlegg ved å klikke på boksen ved siden av «Publiser» når du lager innlegget. Du kan også dele et innlegg med bare noen av vennene dine. Nettvett har en oppskrift på hvordan du kan dele vennelisten på Facebook.

Du har også mulighet til å endre standardinnstillingene ved å gå inn på profilinnstillingene. Disse finner du ved å klikke på den lille pilen overst til høyre på en hvilken som helst Facebook-side, og deretter på «Innstillinger». Under fanen «Personvern» kan du velge hvem som kan se dine fremtidige innlegg. Ved å klikke på «Begrens tidligere innlegg» kan du velge at alle innlegg som du tidligere har publisert kun skal være tilgjengelig for Facebook-vennene dine.

Under fanen «Personvern» kan du også velge hvordan folk kan finne og kontakte deg.

3. App-tilgang og pålogging

​Du kan styre hvilke apper som skal ha tilgang til informasjon fra din Facebook-konto, og etter helgens avsløring kan det være en god idé å ta en titt på disse innstillingene.

– Jeg tenker forbrukerne bør ta en titt på innstillingene på Facebook og kanskje begrense antall tilganger de gir til apper og kanskje ikke bruke Facebook som pålogging til andre apper, sa Finn Myrstad, fagdirektør i Forbrukerrådet til TV 2 onsdag.

Også dette kan du gjøre i profilinnstillingene. Klikk på «Apper» i venstremenyen for å gjøre dette. Øverst ligger alle Facebook-applikasjonene dine, samt andre tjenester hvor du bruker Facebook som pålogging. Du kan slette applikasjonene ved å klikke på krysset. Ved å klikke på blyanten kan du tilpasse informasjonen du deler med applikasjonen.

– Jeg vil anbefale å slette apper som du ikke bruker, sier Vidar Sandland i NorSIS.

Du kan også slå av muligheten til å bruke Facebook som innlogging andre steder. Klikk på «Rediger» under «Apper nettsteder og utvidelser». Merk at du kan miste tilgangen til tjenestene hvis du gjør dette.

4. Sjekk annonsene

Under valget «Annonser» i venstremenyen i profilinnstillingene kan du ta kontroll over annonsene. Under fanen «Interessene dine» ser du hvilke temaer Facebook tror du er interessert i. Du kan fjerne interesser ved å trykke på krysset som dukker opp når du drar musepekeren over de ulike temaene.

Facebook viser deg også annonser basert på andre nettsteder og apper du benytter. Du kan skru av dette under fanen «Annonseinnstillinger». Du kan også velge om dine annonsepreferanser på Facebook skal kunne brukes andre steder.

Til slutt kan du vurdere om du vil la Facebook vise dine likerklikk i kombinasjon med annonser de serverer vennene dine.