Etter et par mislykkede forsøk og lengre fravær er spanske Seat snart tilbake i det norske markedet.

Nå offentliggjør de planer om modellanseringer hvert halvår frem til 2020. Da kommer Seat også med sin første fullelektriske bil.

Fra april i år vil de fire Seat-modellene Ibiza, Leon, Arona og Ateca bli tilgjengelig i det norske markedet.

El og hybrid

I 2020 lanseres merkets første fullelektriske modell, med en rekkevidde på inntil 500 kilometer, bygget på Volkswagen-gruppens MEB-plattform. Bilen vil utstyres med selvkjørende teknologi og et markedsledende infotainment-system, lover Seat.

I tillegg til elbilplanene, deler Seat nå planer om en ladbar hybrid-utgave av neste generasjon Leon. Denne kommer også i 2020.

Cupra Ateca får nesten 300 hestekrefter.

– Seats modellrekke sørger allerede for at merket leverer historiske resultater internasjonalt. Nå kommer det enda mer, inkludert elektriske nyheter. Jeg kan ikke tenke meg et bedre utgangspunkt for å reintrodusere merket i vårt marked og dessuten utfordre hele bransjemodellen, sier Tor Anton Bjørge, direktør for Seat i Norge.

De to første modellene i Seats internasjonale lanseringsoffensiv er Tarraco og Cupra Ateca.

Under Seats årlige pressekonferanse understreket toppsjef Luca de Meo at ambisjonen er å vokse videre. I 2017 solgte merket over 468.000 biler og er med det et av de mest hurtigvoksende bilmerkene i Europa.

Seat er tilbake i Norge rett over påske og har mange spennende nyheter på gang forteller Tor Anton Bjørge som er direktør for Seat i Norge.

Norge går opp løypa

- Målet er at Seat skal dekke alle segmenter og satsingen på teknologi og elektriske drivlinjer er ambisiøs. Samtidig bringer vi helt nye kundekonsepter til markedet.

Her skal det norske markedet gå opp løypa for Seat internasjonalt og ambisjonen er at det ikke bare er bilene som vil oppleves nyskapende når vi lanserer i Norge over påske, sier Bjørge.

Elbil-konsept fra Seat.

Det norske markedet kan forvente en heldigital kundereise, hvor en ny Seat bare er fem klikk unna. Det planlegges for nye og enklere løsninger for prøvekjøring, bilhold og bildeling, i tillegg til en ny måte å gjennomføre selve kjøpsprosessen på. Fysisk vil Seat i første omgang være tilstede i Oslo, Bergen og Trondheim, i tillegg til den digitale tilstedeværelsen med mulighet for utleveringer over store deler av landet.

– I Norge blir Seat en utfordrer som vil skille seg ut i en ellers tradisjonell bransje. Og jeg har tro på at det vi får til og lærer her, kan bli ingredienser i Seats videre vekst internasjonalt, sier Bjørge.

