Kim Walls kjæreste inntok vitneboksen torsdag etter lunsj.

Peter Madsen la flere ganger ansiktet i hendene under forklaringen hans, som kun varte i omtrent 20 minutter.

Kjæresten og Wall var sammen i 11 måneder før Wall la ut på ubåt-tur med Peter Madsen 10. august i fjor.

– Kim Wall var en utrolig ambisiøs journalist, et helt fantastisk livsglad og levende menneske, som ikke kunne gjøre noe annet enn å reise rundt og oppdage og beskrive mennesker, sa kjæresten.

Kjenner du Peter Madsen? spurte aktor Jakob Buch-Jepsen.

– Nei. Selv om vi bodde 80-100 meter unna verkstedet hans, så kjente vi ham ikke, sa han.

Ringte Madsen

Tidligere på dagen 10. august ringte Wall Madsen fordi hun så på det som en siste mulighet til å fullføre en sak for The Wired hun allerede hadde begynt på.

– Det handlet om det lille, danske romkappløpet. Hun hadde allerede intervjuet Copenhagen suborbitals (CS) i april, og Madsen var den siste puslespillbrikken hun trengte for å fullføre historien, sa kjæresten.

Wall og kjæresten skulle flytte til Beijing uken etter. De hadde allerede leid et hus der og Wall skulle begynne å reaserche en bok i Kina.

– Ut i ubåten

Wall og kjæresten hadde arrangert en avskjedsfest hjemme hos seg denne dagen. Først dro Wall en raskt tur bort på verkstedet hans, før hun kom tilbake og spurte kjæresten om det var greit hun dro ut med ubåten.

– Det var det jo. Kim var litt redd for å kjøre ubåten, men hun var også begeistret over muligheten. Hun sa hun skulle være tilbake to timer senere, sa han.

Kjæresten rakk spørre henne om hvordan Madsen var.

– Hun sa han var litt «all over the place», men virkelig interessant. Det var vanskelig å bli klok på ham, men jeg tror hun lot seg facinere av ham, sa han.

Også kjæresten fikk tilbud om å få være med på tur med ubåten.

– Jeg var litt misunnelig, men vi hadde mennesker vi hadde invitert så jeg måtte bli hjemme, sa han.

SMS-er

Første rettsdag 8. mars ble Kim Walls siste SMS-er til kjæresten lagt fram.

«Jeg er fortsatt i live, btw», skrev hun.

«Men vi går ned nå».

«Jeg elsker deg».

«Han tok med kaffe og cookies og!»

– Jeg begynte å bli urolig når de to timene hadde gått, og så gikk det tre timer, og jeg utsatte min uro så lenge som mulig. Jeg ringte først politiet klokken to om natten, da jeg ikke klarte å holde uroen borte lenger, forklarte kjæresten.

Møtte kona

Kjæresten dro natt til 11. august til verkstedet til Madsen, der han møtte på Madsens kone.

– Hun var den eneste linken jeg hadde til Madsen, og hun begynte å rope på meg, hun sa at jeg ikke skulle spørre om ubåten, sa han.

Kjæresten ringte også Walls foreldre, og møtte etterhvert frivillige fra Madsens Laboratorie.

Fremtid med Kim

Kjæresten sa at han føler han har mistet alt etter at Kim Wall døde.

– Alle mine fremtidsplaner var lagt sammen med Kim, og nå vet jeg ikke engang hvorfor jeg tar en utdannelse, sa han.

Kjæresten fikk spørsmål om bekledningen til Wall 10. august, og ble bedt om å se på den strømpebuksa som ble funnet om bord i ubåten.

Han forklarte også litt om hvordan de organiserte livene sine.

– Når Wall var i København bodde vi sammen. Vi delte utgifter jevnt mellom oss, hadde det fint, sa han.