I 2016 smuglet Isabelle Lagace (29), Melina Roberge (24) og André Tamine (64) hele 95 kilo kokain på luksus-cruisebåten MS Sea Princess.

Nærmest daglig la Melina og Isabelle ut lettkledde bilder av seg selv i eksotiske omgivelser, fra det deres nærmeste trodde var tidenes luksusferie.

Jentene var ikke på ferie. De var blitt sendt fra Toronto til Sydney for å smugle kokain med en gateverdi på 130 millioner kroner.

De flere hundre Instagram-bildene ble tatt i et forsøkt på å avlede grensepolitiet, men planen fungerte dårlig.

Melina og Isabelle hadde oppholdt seg på cruisebåten i 51 dager, og hadde vært innom blant annet Bermuda, Peru, Chile, Ecuador og New Zealand, da australsk grensepoliti stormet båten i Sydney og pågrep dem.

TATT: Slik så én av koffertene det australske politiet beslagla etter å ha pågrepet trioen. Foto: Politiet

Rekordstort beslag

Etter pågripelsen uttalte Clive Murray ved havnen i Sydney at Australias grense er strengt bevoktet.

EKSOTISK: Dette er av bildene smuglerduoen la ut på Instagram under cruisereisen. Foto: Instagram

– Disse syndikatene burde notere seg at Australias grensekontroll er klar over alle de ulike måtene de forsøker å smugle narkotika inn i landet vårt på, sa han.

Kokainbeslaget på MS Sea Princess var et av det største som noensinne er gjort fra en cruisebåt i Australia.

Fra eskorte til smugler

Australske News har fått tilgang til rettsdokumentene fra rettssaken mot Melina, som denne uka pågår i New South Wales District Court i Sydney.

Onsdag fortalte 24-åringen hvordan det mye omtalte smuglerforsøket foregikk.

I retten fortalte Melina ifølge News at hun lenge jobbet som eskorte hjemme i Montreal, og at hun jevnlig mottok gaver fra menn hun enten vartet opp eller hadde sex med.

Melina fortalte at hun hadde sin egen «sugar daddy» som sendte henne rundt på nattklubber i Toronto og introduserte henne for menn som ønsket seg en eskorte.

EKSOTISK: Melina (t.v) med et skjell det står «Mamma» på. Isabelle lager trutmunn i bakgrunnen. Foto: Instagram

Eskorte-tur til Marokko

Melinas «sugar daddy», som australske myndigheter kjenner identiteten til, betalte henne rundt 95.000 kroner i uka for jobben.

På en av nattklubbene møtte hun Isabelle Lagace, som den gang jobbet som skuespiller i pornofilmer.

I 2016 sendte mannen Melina og Isabelle til Marokko for å jobbe som eskorter i ei uke.

I retten fortalte førstnevnte at hun også da fikk betalt 95.000 kroner.

Trodde hun var lokkefugl

I juni 2016 tok Melinas «sugar daddy» kontakt og fortalte at en av hans andre eskorter hadde trukket seg fra et verdensomspennende luksuscruise.

Han lurte på om Melina var interessert i å dra.

POSERER: Melina blir avbildet sammen med lokale soldater på en av strendene cruisebåten var innom. Foto: Instagram

– Han sa at jeg ikke trengte å gjøre noe, bare dra og kose meg på ferie, fortalte Melina i retten.

Videre skal mannen ha fortalt at hennes jobb var 'lokkefugl', og at hun skulle avlede narkotikapolitiet.

Hun ble derfor oppfordret til å ta bilder av seg selv i eksotiske omgivelser og legge ut bildene på Instagram for å få 'likes' og oppmerksomhet.

Målet var å innbille grensepolitiet om at hun kun var på ferie og koste seg sammen med venninnen.

I retten fortalte Melina at hun trodde at hun skulle ta med seg «ett eller to kilo narkotika» på turen.

– Jeg skulle bare være der, og det skulle se ut som om jeg var på ferie, og være et dekke for alle de andre, fortalte Melina i retten.

Møtt av fire menn

NAIV: I retten har Melina (avbildet) uttalt at hun var ung og naiv da hun takket ja til cruiseturen. Foto: Instagram

På flyplassen møtte Melina fire menn, i tillegg til Isabelle.

De seks flydde ifølge Melina første klasse på flyet fra Toronto til London, for så å gå ombord MS Sea Princess i Southampton.

Videre fortalte Melina at hun og Isabelle holdt sammen på turen, og at de møtte de fire andre mennene til frokost nesten hver dag. En av mennene var kanadiske André Tamine, som senere ble dømt for smuglerforsøket.

Om bord møtte Melina og Isabelle også to unge italienske menn, som etter hvert fortalte dem at også de var en del av narkotikasmuglingen.

I retten fortalte Melina at alle mennene gikk i land da cruisebåten var innom havnebyen Callao i Peru, for så å komme tilbake med det hun antar var kokain.

LUKSUS: En tur fra Southampton til Sydney med MS Sea Princess koster fra 60.000 kroner og oppover. Foto: Wikimedia Commons

Måtte forlate lugaren

To dager før cruisebåten ankom Sydney, ba de italienske mennene kvinnene om å forlate lugaren sin i flere timer.

Deretter ble de fortalt at det var Isabelles jobb å trille alle koffertene i land i Sydney.

De to rakk aldri å gå i land. Grytidlig på morgenen 28. august stormet det australske grensepolitiet båten og ransaket kvinnenes lugar, i tillegg til André Tamine sin.

I Melina og Isabelles lugar ble det funnet 29 kilo kokain, mens resten ble funnet i Tamines lugar.

– Jeg ble hysterisk. Jeg fikk vansker med å puste, forklarte Melina i retten.

Erklærte seg skyldig

De tre ble pågrepet, og fikk beskjed om at de risikerte livstid i fengsel.

Tre måneder senere erklærte Isabelle seg skyldig. I november i fjor ble hun dømt til syv og et halvt år fengsel.

Melina og André erklærte seg skyldige tidligere denne måneden, og venter nå på dommen.

Da Lagace ble fremstilt i retten, rant tårene.

– Jeg har gjort skam på familien min, vennene mine, og meg selv. Det gjør vondt å vite at mine beste år vil være i et fengsel på den andre siden av jordkloden, sa hun.