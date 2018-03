Verdens bilprodusenter er i full gang med et ekte elbil-kappløp. De neste årene skal det komme en rekke nye modeller, som for alvor vil gjøre elbilene aktuelle for svært mange.

Tesla har ledet an. Fra i år får de konkurranse også i klassen for dyrere elbiler.

Først ut er Jaguar med sin I-Pace, mot slutten av året kommer Audi med den elektriske SUVen e-tron. Og neste år kommer Mercedes med sin EQC.

Ikke profitabel nok

BMW har lenge hatt stor suksess med lille i3. Men på større elbiler blir de slått i tid av sine tyske rivaler. Den store elbil-offensiven fra BMW starter nemlig ikke før i 2020, det har en økonomisk forklaring.

I et møte med analytikere denne uken har BMW-sjef Harald Krueger fortalt at dagens elbil-teknologi ikke er profitabel nok til at det vil lønne seg å starte volumproduksjon. Denne teknologien blir definert som fjerde generasjon.

i3 er en stor suksess for BMW i det norske markedet, og har gitt BMW mye verdifull læring underveis i elbil-utviklingen.

Stor forskjell

– Vi venter til femte generasjon som blir mer konkurransedyktig kostnadsmessig. Vi ønsker ikke å skalere opp med fjerde generasjon, forklarte Krueger.

Besparelsen her skal ifølge BMW-sjefen være tosifret.

– Hvis du skal vinne dette racet, må du være den mest kostnadseffektive i segmentet. Hvis ikke, kan du ikke skalere opp volumet, sa Krueger.

25 elektrifiserte biler

Den neste elbilen fra BMW skal være en helelektrisk utgave av SUVen X3. Så følger en rekke modeller kort tid etter.

Innen 2025 skal BMW ha 25 elektrifiserte biler i sitt modellprogram, 12 av disse skal være rene elbiler. Konsernet investerer nå milliardbeløp for å gjøre fabrikkene sine klare for den elektriske revolusjonen.

Ifølge BMW skal elbilene deres ha rekkevidde på opptil 700 kilometer, mellom hver lading.

