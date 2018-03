I ti år har idrettsstyrets nei til Tromsø 2018 ligget som et åpent sår mellom nord og sør i norsk idrett. Og selv om den entusiastiske søkergjengen for alpin-VM i Narvik i 2025 nekter å snakke om nord/sør-problematikken, så er det opplagt at den vil spille en rolle når Skiforbundet nå skal bestemme om Narvik eller Hafjell/Kvitfjell blir norsk søkerby.

Norge har aldri hatt et alpin-VM i moderne tid. Utad kan man tabloid oppsummere kampen mellom søkerbyene på en enkel måte:

Det er følelser mot fornuft. En gjeng gale nordlendinger er på jakt etter hevn for Tromsø 2018. Mot dem står stolte, sterke og trauste gudbrandsdøler med en solid haug med fornuftige argumenter på sin side.

Det finnes nesten ikke gode argumenter for å vrake Kvitfjell/Hafjell som arrangør. De har 25 års erfaring fra verdenscup i Kvitfjell i kjølvannet av et fantastisk OL i 1994. Bare to renn har i løpet av disse årene blitt avlyst. Det er snøsikkert. De har en organisasjon med landets fremste ekspertise på arrangement, og med solide kontakter og internasjonale relasjoner. De er nasjonalanlegg for alpint, og i en tid der nøysomhet og fornuft har blitt kastet fram som de viktigste verdiene i norsk idrett, så kan man også si at det miljøpolitisk svært ukorrekt å gå for et anlegg som ikke er utbygd ennå.

Men så er det dette med følelser og idrett.

Bildene av utforløpere som stuper ned fra fjellene og ned i Ofotfjorden er mildt sagt unike. I søknaden har Narvik stor vekt på miljø og bærekraft. I det hele tatt virker nordlendingene meget godt forberedt, med tilsynelatende sterke allianser inn i regjering og Storting. Det kommer godt med når statsgarantier skal sikres for arrangementet. Etter OL-vrakingen av Tromsø, har det stadig regnet offentlig sympati og penger i retning av sportsarrangementer i nord.

Hafjell/Kvitfjell står nok på papiret litt sterkere idrettspolitisk i skistyret. Skiforbundets arrangementsavdeling har et årelangt og godt samarbeid med folkene i Kvitfjell. Skipresident Erik Røste bor ikke bare i nærområdet, men sitter også i styret i Hafjell nasjonalanlegg. Dette sikrer trolig sterke bånd mellom øverste politiske leder og den ene kandidaten.

Kjenner jeg Røste rett, vil han likevel opptre ryddig og med integritet i sin tilnærming av dette. Dessuten bestemmer han ikke alt i et skistyre med god geografisk spredning.

Narvik på sin side har alliert seg med Knut Eirik Dybdal i søknadsprosessen, mannen bak Arctic Race - som trolig er norsk idretts største suksesshistorie de siste årene. Dybdal er en fantastisk brobygger, og en mann som har vist at han får resultater. ASO, som står bak Tour de France, lot seg overtale til å arrangere og produsere Arctic Race omtrent på første tur til Nord-Norge. En havørnsafari, litt tørrfisk og Mackøl, så var selv de fineste og mest kresne franskmennene solgt. Dybdal skal ha mye av æren for det.

Gjennom ASO har Dybdal etablert en rekke internasjonale kontakter innenfor TV og idrett. Det er et godt kort å ha på hånden, som kanskje gjør at Narvik har et lite fortrinn når den norske kandidaten skal kjempe mot internasjonale arrangørbyer om mesterskapet.

For ordens skyld kan jeg nevne at Erik Røste også har vært invitert nordover på Arctic Race av nevnte Dybdal, og skipresidenten således også kjenner de nordnorske arrangørene meget godt. Narvik hadde også et vellykket NM i 2017. Dessuten står en hel landsdel med tre fylker sammen om søknaden. Det har gjort inntrykk på ledelsen i Skiforbundet.

Dette vil nok til slutt handle om hvilke av kandidatene som leverer den søknaden som til slutt står seg best internasjonalt, samtidig som den er innenfor de fornuftige og nøkterne rammene man krever i Norge.

Bråk vil det bli uansett hvem som blir vraket. Og uansett om man vil det eller ikke, så blir dette en ny emosjonell nord/sør-kamp i norsk idrett.

Stiller jeg meg i gudbrandsdølenes sko, så ser jeg det som helt utenkelig å bli vraket. Fordi all fornuft tilsier at man gir mesterskapet til den som har mest erfaring, og allerede godt etablerte anlegg.

Stiller jeg meg i nordlendingene sine sko, så vil jeg bli eirende forbanna over nok en gang å bli vraket til tross for å ha lagt fram et enestående og unikt prosjekt.

Så spørs det om skistyret ser seg mest tjent med å hanskes med sure og mutte gudbrandsdøler, eller eitrende fornærmede nordlendinger.

Med min nordnorske opprinnelse er jeg ikke i tvil om hva som vil føre til mest bråk.

Avgjørelsen om hvem som blir norsk søkerby avgjøres trolig i løpet av høsten. Så er det bare å håpe at Skiforbundet greier å se bort fra det emosjonelle, og til slutt velge det stedet de mener har størst sjanse for å få alpin-VM til Norge.

For det er alle enige om er på høy tid.