Torsdag ettermiddag behandler Stortinget Norges tilslutning til EUs energipakke 3.

Det omstridte forslaget får flertall med regjeringspartiene og Arbeiderpartiet. Dette har skapt stor indre strid i AP, og hissig reaksjon blant de andre opposisjonspartiene på Stortinget, som mener Norge gir fra seg suverenitet over sine energiressurser.

I AP har striden stort sett stått om én ting: Den undersjøiske kraftkabelen NorthConnect. Arbeiderpartiet har forutsatt utsettelse av utbygging av denne tredje utenlandskabelen for å støtte energisamarbeidet.

Nå bekrefter Søviknes at dette kravet ikke er innfridd, og det påpekes at ordlyden i avtaleteksten er endret fra den Aps landsstyre hadde formulert da de ble enig om å støtte energisamarbeidet, skriver VG.

Dette til tross for at Ap-ledelsen onsdag sa de ville stemme for energisamarbeidet fordi de hadde fått fullt gjennomslag for sine krav.

Rødt fremmet et forslag med følgende ordlyd i Stortinget torsdag: «Stortinget ber regjeringen avholde en rådgivende folkeavstemning om Norge skal slutte seg til EUs energibyrå Acer. Saken utsettes i påvente av resultatet fra folkeavstemningen.»S

Saken er under behandling i Stortinget torsdag.