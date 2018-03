Fastlege Jørgen Skavlan mener det er mye mer helsebringende å sette seg ned sammen og spise frityrstekt mat, enn å stå alene ved kjøkkenbenken med grønnkål-smoothien sin.

– Sier du det for å provosere eller er det mer helsebringende å spise usunt sammen med noen?

– For å provosere, men hva er egentlig helse? Helse er hvordan vi opplever oss selv, og mye sitter i hodet.

Skavlan er spesialist i allmennmedisin og praktiserende lege, og møter pasienter daglig.

– Jeg har en kvinnelig pasient på 88 år, som har hjertesykdom, diabetes og titanhofter. Etter hver samtale med henne, sier hun «takk og pris så har jeg helsa i behold.» Helse er ikke hva som feiler oss, men hvordan vi opplever oss.

For det er ikke ernæringsproblematikken Skavlan snakker om, men problematikken om manglende fellesskap i en familie.

Videre forklarer Skavlan at sosiale arenaer, hvor vi er på et emosjonelt sted og snakker med mennesker, er viktig for oss mennesker.

– Jeg møter mange unge mennesker, la oss si gruppen mellom 13 26 år, som nesten spiser med foreldrene sine. En sitter gjerne foran TV-en, en på rommet, en på iPaden også videre.

Dette bekymrer Skavlan, som forklarer at Norge har en generasjon som stadig bruker mer antidepressiva.

– Bedre å oppdra barn ved bordet enn på håndballbanen

Fastlegen mener mange foreldre ønsker mer tid med barna sine og at mange ikke føler tiden til, men at muligheten ikke blir utnyttet – som ved middagsbordet. Selv mimrer han tilbake til tiden da han var barn.

– Vi lærte om verden, om hva som var rett og galt, hvordan verden så ut. Vi kranglet så en måtte gå på rommet, mor smalt rødgrøten i bordet.. Men på godt og vondt satt vi rundt bordet og lærte hvordan verden så ut av mor og far.

Skavlan ønsker bevisstgjøring og reetablering av den sosiale arenaen.

– Det er mange utfordringer, som jobb, skole, fritidsaktiviteter og mye annet, men forsøk å ta det tilbake.

– Det er bedre å oppdra barnet ved bordet enn på håndballbanen.