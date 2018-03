Det har lenge vært et av høstens og vårens heteste overgangsrykte: Real Madrid skal være klar til å sprenge banken for å sikre seg Tottenhams toppscorer Harry Kane.

Skal en tro spanske og britiske tabloider skal Real Madrid ha vært villig til å gi fra seg stjernetrioen Karim Benzema, Luka Modric og Gareth Bale i bytte mot Kane.

Det er også blitt spekulert i at den spanske gigangklubben skal være villig til å sprenge den tidligere verdensrekorden og gjøre engelskmannen til verdens dyreste fotballspiller.

Interessen har kjølnet

Men de siste ukene har ryktene om Kanes mulige gigantovergang til Real Madrid kjølnet.

For det første skal Tottenham, til tross for et mulig verdensrekordbud fra Real Madrid, nekte å selge 24-åringen.

Nå kommer det rapporter om at det også er en annen grunn til at Kanes påståtte rekordovergang til Real Madrid aldri blir noe av.

Den Madrid-baserte avisen AS påstår nemlig at Real Madrid har fått kalde føtter når det gjelder Kanes personlighet.

Avisen henviser til kilder som hevder at Real Madrid tviler på Kanes evne til å håndtere det presset det innebærer å spille for den spanske gigantklubben.

– Personligheten skaper uro

Kanes «introverte egenskaper» skal ha skapt en viss uro blant Bernabeu-toppene. Real Madrid har derfor siktet seg inn på en mulig mer utadvendt angriper, Bayern München-stjernen Robert Lewandowski.

Så sent som forrige uke rapporterte Mundo Deportivo at Bayern Münchens målmaskin i prinsippet var enig med Real Madrid om en overgang til sommeren.

Tyske aviser skrev for øvrig også for to uker siden om en påstått konflikt mellom Lewandowski og lagkamerat Mats Hummels, som skal ha oppstått fordi lagkameraten mente Lewandowski allerede hadde tankene i Real Madrid.