Det var duket for flere overraskelser da årets nominerte til Gullruten ble presentert torsdag.

TV 2 måtte for første gang på flere klare seg uten noen nominerte i «Beste nyhets- eller aktualitetsprogram» - en kategori kanalen har vunnet de tre siste årene.

Derimot kan kanalen glede seg over nominasjon til Sykkel VM i Bergen i kategorien «Beste event eller sportssending».

Paradise nominert for første gang

Truls ala Hellstrøm kan også unne seg en bedre middag i kveld med hele to nominasjoner for sine kulinariske reiser.

NRK hanket inn flest nominasjoner, med TV 2 på en andreplass, og kan for første gang glede seg over nominasjoner til Melodi Grand Prix - både senior og junior-versjonen.

Av andre som aldri har vært nominert før kan Triana Iglesias og Paradise Hotel for første gang dra på festen som nominerte i beste konkurransedrevne realityprogram. Det var en overlykkelig programleder som snakket med TV 2 like etter at nominasjonene ble klare.

– Det var faen meg på tide! Paradise har gått i ti år uten å bli nominert. Vi har blitt nominert til årets tv-øyeblikk, og jeg har blitt nominert til publikumsprisen, men Paradise har aldri vært nominert, sier hun.

– Det var kanskje greit at vi ble det nå! sier hun.

– Hva er det med konseptet som gjør at folk elsker det år etter år?

Eyvind Hellstrøm og Truls Svendsen er nominert til to priser på årets Gullruten. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

– Man elsker det eller hater det, og folk har et forhold til det. Det appellerer til kikkeren i oss, vi liker å titte, sier Inglesias.

Paradise Hotel konkurrerer mot blant andre Farmen om å vinne prisen.

Gullruten går av stabelen i Bergen 5. mai. Her er lista over alle de nominerte:

Beste reality

Ramm og Tørnquist redder Norge (Monster for TV 2)

Teenage Boss (NRK for NRK)

Luksusfellen (Rubicon for MTGTV)

Familieekspedisjonen (Strix for NRK)

Beste nyhets- eller aktualitetsprogram

Insider Fem (Novemberfilm for Discovery)

Dagsrevyen (NRK for NRK)

Valg 2017 Detektor (NRK for NRK)

Faten tar valget (NRK for NRK)

Beste barne- og ungdomsprogram

MGP jr. (NRK for NRK)

Sangfoni (NRK for NRK)

Temadager overgrep (NRK for NRK)

Zombielars (Tordenfilm for NRK)

For første gang er også MGP jr. nominert til beste barne- og ungdomsprogram. Her med fjorårets vinner Oselie Henden Foto: Poppe, Cornelius / NTB Scanpix

Beste dramaserie

Aber Bergen (ITV for MTG)

Heimebane (NRK for NRK)

SKAM (NRK for NRK)

En natt (NRK for NRK)

Beste event eller sportssending

Marcus og Martinus i Spektrum (Fenomen for Discovery)

MGP (NRK for NRK)

P3 Gull (NRK for NRK)

Sykkel-VM ​Bergen (TV 2 for TV 2)

Folkefest ble TV-fest. Sykkel VM i Bergen er nominert til Gullruten. Foto: Poppe, Cornelius / NTB Scanpix

Beste dokusåpe

Veterinærene (Globus for MTG)

I kongens klær (Novemberfilm for Discovery)

Danskebåten (Rakett for Discovery)

Tangerudbakken Borettslag (Zacapa for Discovery)

Beste kvinnelige skuespiller

Ellen Dorrit Petersen i Aber Bergen

Ane Dahl Torp i Heimebane

Gørild Mauseth i Monster

Myanna Buring i En natt

Ane Dahl Torp er nominert som beste kvinnelige skuespiller, mens John Carew må nøye seg med prisene han har fra fotballbanen - enn så lenge. Foto: Meek, Tore / NTB Scanpix

Beste mannlige skuespiller

Odd Magnus Williamsson i «Aber Bergen»

Tobias Santelmann i «Grenseland»

Axel Bøyum i «Heimebane»

Anders Baasmo Christiansen i «En natt»

Beste livsstilsprogram

Eventyrlig oppussing (TMM for MTG)

Helsekontrollen (Mastiff for TV 2)

Hagetid (Pandora for TV 2)

FBI (NRK for NRK)

Beste konkurransedrevne reality

Paradise Hotel (Mastiff for MTG)

Alt for Norge (Monster for Discovery)

Farmen (Strix for TV 2)

​Mesternes mester (Rubicon for NRK)

Dette er første gang Paradise Hotel er nominert til en Gullrute. De har tidligere kun vært nominert til «Årets TV-øyeblikk». Foto: Rune Bendiksen

Beste dokumentarserie

Datoen (Monster for NRK)

Da vi styrte landet (Norsk fjernsyn for NRK)

Takin Ova (Norsk fjernsyn for NRK)

Søsken (Novemberfilm for TV 2)

Beste tv-dokumentar

Mellom oss (Medieoperatørene for Aftenposten)

69 minutter av 86 dager (Sant og usant for Aftenposten)

Den norske islamisten (Upnorth film and curry film for NRK)

St. Halvardhjemmet (Zacapa for NRK)

Beste humorprogram

Stories from Norway (Concorde for Discovery)

Hvite gutter (Feelgood for Discovery)

Hit for hit (Seefood TV for NRK)

​Vikingane (Viafilm for NRK)

Årets deltaker

Viktor Johannes Sandal i «Datoen»

Jon Henrik Larsen i «Salangen nyheter»

Markus Hennem Steen i «Søsken»

Familien Azeem i «Familieekspedisjonen»

Beste underholdningsprogram

En kveld hos Kloppen (Monster for TV 2)

Stjernekamp (Monster og Vibeke Sørlie for NRK)

Truls ala Hellstrøm (Plan-B for TV 2)

Huskestue (Seefood TV for TV 2)

Huskestue kan smykke seg med en nominasjon til årets Gullruten. Foto: TV 2

Årets nyskapning

Stories from Norway (Concorde for Discovery)

Da vi styrte landet (Norsk fjernsyn for NRK)

Line fikser kroppen (NRK for NRK)

Truls ala Hellstrøm (Plan-B for TV 2)

Beste mannlige programleder

Harald Eia for Brille (Discovery)

Øyvind Mund for Samme tid neste år (TV 2)

Bård Tufte Johansen for Nytt på nytt (NRK)

Kristian Ødegård for Huskestue (TV 2)

Bård eller Harald? Begge er nominert til beste mannlige programleder. Foto: Ruud, Vidar

Beste kvinnelige programleder

Janne Amble for Insider Fem (Discovery)

Emma Clare Gabrielsen for Innafor (NRK)

​Line Elvsåshagen for Line fikser kroppen (NRK)

Helene Sandvig for Helene sjekker inn (NRK)