– Jeg kan bekrefte at vi ikke fornyer avtalene hverken for Spar eller Ali. Og det synes jeg personlig er litt leit, sier Torbjørn Johanson, en av eierne av Norgesgruppen.

Samtidig bekrefter Coop at de er på vei inn som sponsor.

– Jeg kan bekrefte at vi er i dialog, og vi har en god dialog, med Norges Skiforbund med tanke på å få til en avtale, sier kommunikasjonsdirektør i Coop, Bjørn Takle Fraiis.

Det har vært mye dramatikk i kulissene.

Spar har vært sponsor for langrennslandslagene i nærmere 10 år.

– Forundret over Skiforbundet

Mye på grunn av at Torbjørn Johanson selv er glad i langrenn. Og Johansson ønsket å fortsette som sponsor.

– Vi var i realiteten enige om å videreføre samarbeidet og vi hadde en muntlig avtale. Men, plutselig snur Skiforbundet, en merkelig manøver som vi ikke kan forholde oss til, sier Johanson som etterlyser større anstendighet.

– Og da er det duket for Coop som kanskje betaler mer og har et lengre tidsperspektiv enn oss. Jeg har for øvrig ingenting å utsette på måten Coop har opptrådt på, jeg er bare forundret over måten Norges Skiforbund opptrer på, forklarer Johansson.

– Hvor lang avtale ønsket dere?

– Vi ville iallfall være med til VM i Seefeld - med opsjon på å forlenge avtalen, svarer han.

Johanson har gjennom ASKO også sponsoravtale med Therese Johaug og Marit Bjørgen. Disse kan – med Coop som sponsor – ikke videreføres.

– Har ingenting å si for Northug-avtalen

Coops kommunikasjonsdirektør, Bjørn Takle Friis, vil si lite om forhandlingene med langrenn i Norges Skiforbund.

– Men, du sier at dere er i dialog, det må bety at dere ønsker en avtale?

– Ja. Langrenn er svært interessant fordi det er en folkesport, landslagene får mye oppmerksomhet og det er god rekruttering. Og alt dette ønsker vi å være med på.

– Coop har avtale med Petter Northug jr. hva har det hatt å si for ønsket om å bli sponsor for landslagene. Et eventuelt landslagscomeback for Northug vil jo bety at han kan beholde sin avtale med Coop?

– Ingenting. Vår avtale med Petter Northug jr. har ingenting med sponsing av landslagene å gjøre.

Etter det TV 2 får vite er planen å presentere Coop-avtalen i midten av april.

TV 2 har i formiddag forsøkt å komme i kontakt med flere ledere i langrennsavdelingen i Norges Skiforbund, men uten å få svar.

Rett etter at saken om at «Coop kupper landslaget» så kommer det tekstmelding fra kommersiell leder, Bernt Halvar Olderskog, om at han skal ringe meg snart. Så kommer det tekstmelding fra administrasjonssjef, Espen Bjervig:

«Hei. Sitter fortsatt i møte. Ser du skriver sak om sponsor arbeid i NSF. Min kommentar til saken er at vi ikke har noe nytt å melde når det gjelder våre sponsorater og avtaler i langrenn, men vi opplever fortsatt at det er stor interesse for å være en del av norsk langrenn.» Jeg sender umiddelbart følgende spørsmål til Bjervig:

«Hvor forpliktende er muntlige avtaler for NSF?»

«Henviser til oversendt svar tidligere og har ingen ytterligere kommentarer,» var svaret fra Bjervig.