31 år gamle Usain Bolt la friidrettsskoene på hyllen etter åtte OL-gull og elleve VM-titler i fjor.

Bolt satser nå på en karriere på fotballbanen, og mener at han i likhet med Lionel Messi er født med et helt spesielt talent.

​Se Bolt prøve seg på fotballbanen øverst!

Men han er fremdeles en stor fan av Messis nemesis, Cristiano Ronaldo.

– Messi er særdeles talentfull. Med tanke på det jeg har hørt de siste årene så måtte Cristiano Ronaldo jobbe beinhardt for å komme dit han er i dag. Men jeg var født med hurtighet, og er født like talentfull som Messi, sier Bolt i et intervju med Omnisport.

You can image what we discussing #JoseMourinho pic.twitter.com/g1jD8c6iRs — Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) 21. mars 2018

Skal på prøvespill hos tysk gigant

Bolts drøm om en proffkonktrakt med en europeisk toppklubb kan snart bli en realitet.

Om kort tid skal jamaicaneren prøvespille med den tyske Bundesliga-giganten Borussia Dortmund.

Imponerer han trenerne nok, kan det ende med en smått sensasjonell proffkontrakt.

– Jeg vil gjøre mitt beste, som jeg alltid gjør. Jeg er en besluttsom person, og når jeg ønsker noe, så reiser jeg dit og gjør mitt aller beste. For meg er alltid det beste godt nok, sier Bolt om det kommende treningsoppholdet.

Drømmer om Manchester United

Målet er at den tidligere friidrettsstjernen en gang skal få anledning til å spille for sine store favorittklubb, Manchester United.

– Jeg ville elsket å spille for Manchester United. Det er mitt mål, men vi får se hva som skjer. Etter prøvespillet mitt i Dortmund vil jeg si til José Mourinho at jeg kan gjøre dette, jeg kan spille for dem, konkluderer han.