Det begynte etter en jentekveld i vinter. De tre venninnene, Karen Johanne Brenne (16), Marie Nordbakken (17) og Hanne Revelsby (17) hadde i løpet av kvelden nærmest vært fastbundet til hver sin telefon.

De fleste kjenner seg igjen i vanen av å trekke frem mobiltelefonen i det øyeblikket det blir stille. Og selv om de færreste av oss er villig til å innrømme det, er det mange som faller inn under kategorien mobilavhengig.

Brenne, Nordbakken og Revelsby bestemte seg for å møte sin eventuelle avhengighet med en 40 dagers mobilfaste.

Saken ble først omtalt i Aftenposten.

40 dagers faste

Fra midten av februar og frem til påskeaften har jentene byttet ut sine vante smarttelefoner med gamle Nokia-telefoner.

– Vi syns det var litt for ille at vi var så avhengig. Vi ville bevise at vi kunne leve uten telefon en stund, sier Nordbakken.

Reglene var klare. Null tilgang til smarttelefon. De hadde tilgang til Facebook kun via PC, men alle andre sosiale medier var strengt forbudt. For å få en fast ramme på prosjektet har jentene fulgt kirkens faste som starter med askeonsdag (14. februar) og avsluttes på påskeaften.

Jentene gikk inn i prosjektet fullt motivert, men helt uten utfordringer var det ikke.

– I starten var det vanskelig å holde seg unna, forteller Brenne.

Den største frykten lå i faren for å gå glipp av noe, og overgangen av å alltid ha smarttelefon tilgjengelig ble stor. Likevel forteller jentene at de i løpet av et par tre dager merket at savnet etter både Instagram og Snapchat stilnet. Brenne forteller også om flere positive sider av prosjektet.

– Plutselig hadde jeg mye mer tid om morgenen, sier hun.

Savnet de praktiske løsningene

I tillegg til sosiale medier, internett-tilgang og spill var det flere praktiske app-løsninger jentene savnet.

– Jeg har savnet de enkle løsningene med smarttelefon, som Vipps og NSB-appen, forteller Revensby, men bekrefter også at den største overgangen var tiden det tok å skrive sms.

– På smarttelefon kunne jeg skrive meldinger veldig raskt. Det tar veldig lang tid å skrive meldinger på Nokia-telefonen, sier hun og viser til måten man tidligere skrev meldinger på ved å trykke på samme tasten flere ganger for å få frem riktig bokstav.

Ingen juks!

Ingen av dem har falt for fristelsen til å lure til seg en eller annen smarttelefon i løpet av perioden. Det var nemlig en forferdelig straff som fulgte med en eventuell juks.

– Hvis man brøt prosjektet en gang så måtte man gå med flip-flop en hel dag, forklarer Nordbakken lattermildt.

– Og hvis man brøt det to ganger måtte man gå en hel dag med en altfor mørk foundation.

Og for alle som har vært eller kjenner en tenåringsjente vet at det er en straff man helst ikke vil utsettes for.

Teknologi i forandring

Da Teknologi-kommentator i Aftenposten, Joacim Lund nylig besøkte årets store teknologifestival, South by Southwest i Austin, Texas, var mobilavhengighet et av de store samtaleemnene.

Smart-telefonene er praktiske og kan gi mye glede, men det påvirker også hjernen vår i ganske stor grad. Lund forteller at spillbransjen over flere år har perfeksjonert teknikken med å trekke deg inn og for å holde deg der.

– For teknologigigantene, som bl.a Facebook, er dette forretningsmodellen. De vil at du skal bruke tiden din på sosiale medier, forteller Lund.

Han presiserer at det er den kontinuerlige tilbakemeldingen og belønningene som gjør at du hele tiden trekkes til skjermen. Selv om de belønningene er virtuelle så opplever hjernen det som ekte.

– Virkeligheten kan ikke tilby deg de samme hyppige belønningene. Dermed trekkes man mot telefonen hele tiden, forklarer Lund.

Smarttelefonen på vei ut

Bruken av sosiale medier er ikke utelukkende negativt. Mange får mye glede av å være på sosiale medier. Det er overkonsumet som er problematisk.​

Men om smarttelefonene har kommet for å bli, er slett ikke sikkert.

– Utviklingen går i en litt annen retning. Det er de stemmestyrte assistentene som tar over, sier Lund.

Med stemmestyrte assistenter kan man bruke hodetelefonen, smartklokke eller kanskje smartbriller med innebygd skjerm.

Da trenger du ikke lenger den telefonen, alt styres via stemmen din.