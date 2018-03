Påsken kommer tidlig i år, som betyr at skisesongen langt ifra er over idet ferien begynner. En ny undersøkelse utført av Opinion på vegne av Den Norske Turistforeningen og Røde Kors, viser at hver fjerde nordmann planlegger en tur til påskefjellet.

I aldersgruppen 22-24 reiser så mange som 44 prosent av befolkningen til fjells.

En av de virkelig store utfartsdagene er fredagen før palmesøndag, da ferien begynner for mange. Med den tidlige påsken blir det ikke bare gode skiforhold, men også potensielt vanskelige kjøreforhold med mye snø og is.

– Tør å være litt kylling i påsken. Senk farten, følg køen og dropp farlige forbikjøringer. Du sparer lite tid på å ta vågale valg i trafikken, men utsetter både deg og andre for fare, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Sjekk vær og føre

I fjor var det én dødsulykke og 66 ulykker med personskade i påsken. For å unngå å havne i den verste trafikken, lønner det seg å tenke over når du drar.

– Trafikken starter ved 12-13-tiden, og blir verre utover ettermiddagen. Om man kan velge andre tidspunkter er det en god idé. Det beste er å kjøre tidlig på morgenen eller sent på kvelden, sier trafikkoperatør i Statens vegvesen, Arvid Wahlstrøm.

Han sier det som regel er flest biler på E6 nordover fra Oslo. Wahlstrøm gjør oppmerksom på at det foregår arbeid på veien opp mot Stange og Rudshøgda i forbindelse med utbedring av E6, som vil føre til mer trafikkork.

– Folk bør sette seg inn i ruten de skal kjøre, og sjekke om det er noen hindringer på veien de burde vite om. Det får man vite på Statens vegvesens nettsider, som oppdateres fortløpende, sier Wahlstrøm.

På nettsidene finnes det blant annet 537 web-kameraer som overvåker ulike deler av Norges veinett. Informasjon om kjøreforhold og framkommelighet finnes også på vegtrafikksentralenes Twitter-kontoer.

– Unngå alkohol



Sjekk også værmeldingen for der du skal kjøre. Hvis det er meldt spesielt dårlig vær, bør du vurdere å flytte reisetidspunktet.



Noe som er viktig når man kjører med mye bagasje er å pakke bilen riktig. Løse brusflasker eller iPader i bilen kan gi store skader om du kolliderer, og ved en kollisjon vil en slalomstøvel få vekt tilsvarende over hundre kilo. Pakk tunge ting nederst i bagasjerommet.

Et annet greit tips er å ikke drikke alkohol dagen før du skal kjøre. Er du i tvil, er det bedre å vente med avreise til du er helt sikker på at du er edru.

– Å kjøre i ruspåvirket tilstand er fortsatt en betydelig medvirkende årsak til trafikkulykker. Det er omtrent 140.000 kjøreturer i ruspåvirket tilstand hver eneste dag, og cirka ti 10 prosent av disse i alkoholpåvirket tilstand. Unngå alkohol i forbindelse med bilkjøring, oppfordrer Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk.

Advarer mot bremser uten effekt

Arild Jensen, som jobber ved Meca Oppsal Bilservice & Oslo Bilelektriske, har en viktig advarsel til de som skal bruke bilen for første gang på lenge.

– Vi har fått inn flere kunder de siste dagene som for eksempel har latt bil nummer to stå ute lenge, men nå skal bruke den til å kjøre opp på fjellet. Så har bremsene rustet i stykker, sier Jensen.

Dersom bilen du bruker til å kjøre til fjells nemlig ikke har blitt brukt på lenge, kan du få store problemer med bremsene utover i turen. Bremsene kan sitte fast, og det kan bli varmegang.

– Når det blir varmegang kan du miste bremseeffekten. Pedalen går i bånn på grunn av luftblærer i bremsevæskeanlegget, og om pedalen går i bånn har bremsene ingen effekt, forklarer Jensen.

– Det går en time eller to, så har du plutselig ikke bremser. Det kan være livsfarlig.