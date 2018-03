Nei, været er ikke mye å skryte av i dag.

Snøbyger i Nord-Troms og Finnmark, snø, sludd, regn og tåke fra sør i Nordland og sørover til Vestlandet, og her og der på Sør- og Østlandet.

– Det beste torsdagsværet finner vi fra sør i Troms til Bodø, og på Sør- og Østlandet når tåken forsvinner, forteller Storm-meteorolog Ina Ynnesdal.

Temperaturene ligger på pluss-siden langs kysten hele veien nordover til Troms nå, og i Sør-Norge skal du høyt til fjells for å finne kuldegrader klokken 11.

Hemsedal har tre pluss, Hjerkinn to, og Geilo en varmegrad.

Temperaturen svinger mye gjennom døgnet, noe som gjør det utfordrende å komme seg trygt frem.

BÆRUM tirsdag ettermiddag, en hinderløype. Foto: Ronald Toppe / TV 2

På Sør- og Østlandet har det vært under fem minus om natten, og over fem pluss om dagen, og snø som smelter om dagen renner ut på veier og fortau, og fryser til klaker av is i løpet av natten.

Om morgenen må du slite for ikke å gli, om ettermiddagen er utfordringen å holde seg tørr på beina.

Iskald påske?

Varmen om dagen er kjærkommen. Det nærmer seg april, og de fleste av oss har fått nok av snø i og is byene. Men slik det ser ut nå, har vi en ny runde med skikkelig kaldt vær i vente i påskeuken.

Jetstrømmen, den kraftige høydevinden som blåser i skillet mellom kald polarluft og milde luft lenger sør, ser ut til å gjøre en sving sørover tidlig i neste uke.

Det er langs jetstrømmen lavtrykkene dannes.

– Lavtrykkene går langt sør for oss, og det bygger seg opp en høytrykksrygg fra Grønlandshavet og inn over Skandinavia, forteller Storm-meteorolog Roar Teigen.

Det er jo godt nytt for alle som gjerne vil ha sol i påsken, men det blir kaldt. Skikkelig kaldt.

– Vi får kalde arktiske luftmasser inn over store deler av landet, og temperaturer godt under normalen, forteller Teigen.

TEMPERATUREN midt på dagen.

Det er sannsynlig at nattetemperaturene kan komme ned i under 20 kuldegrader i fjellet i selve påskehelgen.

I lavlandet i Sør-Norge blir det ikke mange plussgrader å finne selv midt på dagen.

Vestlandet vinner

Høytrykket dytter lavtrykkene sør for oss, og nord for oss. Det betyr at Troms og Finnmark kan få pålandsvind, skiftende vær, og perioder med snø.

– I Sør-Norge kommer det til å blåse fra mellom nord og øst, og vi kan ikke utelukke at et nedbørområde eller to klarer å presse seg opp fra sør, og inn over Sør- og Østlandet, sier Teigen.

Det betyr at Vestlandet ender opp som værvinner.

Slik det ser ut nå klarer snøbygene i nord å komme seg helt sør til Stad. Sør- og Østlandet får perioder med snø, kanskje sludd og regn ytterst på kysten lengst sør.

Grå fredag

Fredag blir en ny grå dag, med mye vind. Men som i dag, finnes det unntak.

– Nordavinden og bygeværet fortsetter langs kysten av Finnmark, og det kommer til å gå noen snøbyger i Nord-Troms ut over ettermiddagen. Elles blir det mye fint vær lengst nord, sier Storm-meteorolig Ina Ynnesdal.

I Nordland skyer det til fra sør, og utover kvelden kommer det inn sludd og snø.

Nedbørområdet kommer fra et lavtrykk som dannes over Skottland, og beveger seg nordover og østover gjennom dagen.

Nedbøren når den sørlige delen av Rogaland, Agder og Telemark først, og kommer som regn i Rogaland, regn under 300-600 meter på Sørlandet, og etter hvert også som regn sør på Østlandet.

– Nord på Østlandet kommer det litt spredt snø først på dagen, før det blir opphold, sier Ynnesdal.

På Vestlandet starter fredag med opphold, men det varer ikke.

– Ut over ettermiddagen øker nedbøren på i Rogaland, og trekker nordover til Hordaland. Sent fredag kveld, regner det også i Sogn og Fjordane, forteller Ynnesdal.

Møre og Romsdal får litt nedbør fredag formiddag, som regn under 300-600 meter, og så etter hvert opphold og sprekker i skydekket. I Trøndelag starter dagen med opphold, her kommer nedbøren inn i løpet av ettermiddagen.

– Regn, sludd og snø, men trolig opphold igjen om kvelden, sier Ynnesdal.

Kraftig vind i hele landet

Det blir skikkelig forblåst fredag. Liten kuling i Finmark, opp i sterk kuling langs kysten av Varanger, og liten kuling i Nordland og sørover til Trøndelag.

I Finnmark kommer vinden fra nord, lenger sør fra øst og sørøst.

VINDEN fredag ettermiddag Kart: Earth Nullschool

Sør-Norge får den kraftigste vinden. På Vestlandet øker det på fra sør og sørøst utover dagen, og fredag kveld blåser det opp i sterk kuling.

– Natt til lørdag blåser det opp i liten storm nær Stad, advarer Ynnesdal.

Sørlandskysten får opp i liten kuling fra sør, og det kommer til å blåse kraftig fra sør også i fjellet.

– Fra fredag ettermiddag venter vi opp i stiv kuling, sterkest vind i vest og til kvelden også nord i fjellet, advarer Ynnesdal.

Mange planlegger å dra avgårde på påskeferie fredag. Det kan by på utfordringer. Nedbør og vind, snøfokk og betydelig skredfare gjør at du må forvente kolonnekjørte og stengte fjelloverganger.

Vinden kan også skape problemer for ferger og hurtigbåter.

NEDBØR frem til midnatt mandag

Varierende i palmehelgen

Bygeværet fortsetter langs kysten av Finnmark og Troms på lørdag

– Det er en mulighet for at et polart lavtrykk gir kraftige snøbyger og sterk kuling inn mot Varanger, advarer Ynnesdal.

De indre delene av Troms og Finnmark får det beste lørdagsværet, sammen med de nordlige delene av Nordland. Opphold og sol.

Sør i Nordland og nord i Trøndelag blir det spredt snø.

– Ellers i Trøndelag og i Møre og Romsdal blir det opphold og sol i perioder, sier Ynnesdal.

På Vestlandet starter palmehelgen med regnbyger, flest i Sogn og Fjordane og flest først på dagen.

– Sør- og Østlandet får fint vær, men det kommer nok til å ligge tåke her og der om morgenen og kvelden, sier Ynnesdal.

Kysten av Troms og Finnmark slipper ikke unna bygene palmesøndag heller, og da klarer de å trekke sørover til Vesterålen og Lofoten også. Innlandet får bra vær.

– Nedbøren går sakte sørover Trøndelag og Møre og Romsdal. Lengs sør kommer den som sludd og regn under 200-400 meter, sier Ynnesdal.

Vestlandet får en og annen byge, men også gløtt av sol. Her ligger snøgrensen rundt 300-500 meter.

– Sør- og Østlandet får en fin palmesøndag, men både her og på Vestlandet kan det legge seg tåke om morgenen og kvelden, sier Ynnesdal.

Treg start

I påskeuken blir det altså bygvær i nord, og mye fint, men kaldt vær i sør. Finværet sliter litt med å komme skikkelig i gang.

– Lengst øst i Trøndelag og Møre og Romsdal kommer det litt snø mandag morgen. Det siger litt nedbør sør over Vestlandet, Sør- og Østlandet også, men solen titter nok frem inn i mellom, sier Ynnesdal.

Tirsdag blir bra i sør, slik det ser ut nå er sjansen for nedbør på Sør- og Østlandet størst onsdag.