Etter det TV 2 erfarer gjør den tidligere Larvik-treneren Ole Gustav Gjekstad comeback i håndballen, og tar over den ledige jobben i Larviks argeste konkurrent, Vipers Kristiansand.

Vipers trenger ny trener etter at Kenneth Gabrielsen gir seg etter denne sesongen, ett år før kontraktstiden går ut.

Gabrielsen vil slutte med håndballen og få mer tid med familien.

Ole Gustav Gjekstad gjorde det samme for tre år siden, og gikk over i det private næringslivet, men skal nå være på vei tilbake.

Sa opp jobben

​Han har sagt opp jobben i Protector Forsikring.

– Ryktene har gått en stund om at Ole Gustav Gjekstad er på vei til håndballen. Og i går kveld dukket navnet hans opp som Vipers-trener rundt cafébordene i Terningen Arena i Elverum, sier håndballekspert Bent Svele.

– Da er det ikke langt unna at det blir klart, Jeg har nå hørt dette fra flere i håndball-miljøet, så jeg er overbevist om at Gjekstad tar over Vipers, sier TV 2 sin håndballekspert Bent Svele.

Daglig leder i klubben, Terje Marcussen, har tidligere sagt at ny trener blir kjent en av de nærmeste dagene.

Verken Gjekstad eller ledelsen i Vipers har vært tilgjengelige for kommentarer i formiddag.

Gjekstad har tidligere bekreftet overfor TV 2 at han har takket nei til et engasjement i den rumenske toppklubben Bucuresti.

Ledig jobb

Der er det ledig jobb etter at danske Helle Thomsen ble løst fra kontrakten. I Bucuresti er de to tidligere Larvik-spillerne Amanda Kurtovic og Marit Malm Frafjord.

Helle Thomsen er også blitt linket til Vipers, men alt tyder nå på at førstevalget er Gjekstad og at han skal være klar i løpet av kort tid.

Gjekstad trente Larvik i to perioder fra 1998 til 2005 og fra 2011 til 2015. Han var også trener for herrelaget til Drammen i perioden 2005-2008.

I begge klubbene vant han både serien, cupen- og sluttspillet. I Larvik gjentatte ganger. Der ble det også seier i Champions League.

Vipers har innkalt til pressekonferanse torsdag ettermiddag for å presentere klubbens nye trener.