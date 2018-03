Amerikanske Mikelle Biggs ble sist sett 2. januar 1999, da hun syklet rundt i gata mens hun ventet på isbilen hjemme i Mesa i Arizona.

Politiet har tidligere anslått at det tok 90 sekunder fra Mikelle ble sett på sykkelen sin, til hun var sporløst borte.

Sykkelen hennes lå igjen på gresset ved fortauet, med hjul som fortsatt snurret rundt.

Myntene hun lenge hadde knuget hånda rundt mens hun ventet på isbilen, lå strødd på asfalten.

– Hun rømte fra noe. Det var noen hun ikke kjente eller noen hun ikke ønsket å være sammen med, uttalte politiet i ABC-programmet «20/20» i 2009.

Nasjonal klappjakt

Forsvinningen skapte en nasjonal klappjakt etter gjerningspersonen.

30 minutter etter at jenta var blitt meldt savnet, var et søkehelikopter i lufta. Flere hundre frivillige meldte seg for å lete etter 11-åringen.

35 forlatte gruver i San Tan Mountains, og flere titalls forlatte bygninger, ble finkjemmet på jakt etter 11-åringen, som elsket å spille klarinett og drømte om å bli tegneserieskaper.

RYGG MOT RYGG: Mikelle Biggs (t.v) sammen med søsteren Kimber på terrassen foran huset i Mesa i Arizona. Foto: Privat

I tillegg ble flere hundre potensielle gjerningspersoner avhørt. Det samme ble samtlige isbil-sjåfører i Arizona, i tilfelle en av dem hadde sett eller hørt noe.

På ett år mottok politiet over 10.000 tips i forbindelse med saken.

Likevel klarte ingen å finne ut hva som hadde skjedd med lille Mikelle.

«Jeg lever»

Nå – 19 år etter forsvinningen – kan en dollarseddel føre til at saken, som står i fare for å bli en såkalt «cold case», blir gjenåpnet.

Politiet i Neenah i Wisconsin forteller at de 14. mars i år mottok en krøllete dollarseddel det står dette på:

«Navnet mitt er Mikel Biggs. Kidnappet fra Mesa, Arizona. Jeg lever.»

– JEG LEVER: Slik ser dollarseddelen som ble levert til politiet i Nennah i Wisconsin 14. mars. Fra venstre kant skriver en person at han eller hun er «Mikel», og at hun lever. Foto: Politiet

Funnet hos jentespeidere

Det var en eldre mann som leverte lappen til politiet, etter at han hadde funnet den blant sedlene til jentespeidere som solgte kjeks.

Myndighetene i Arizona bekrefter at de nå undersøker dollarseddelen, hvor Mikelles navn er blitt forkortet.

– Noen der ute husker tydelig saken, uansett om det er Mikelle eller noen andre, sier politietterforsker Steve Berry til ABC.

Og:

– Så, er det, på en eller annen måte, et spor? Det vet vi ikke akkurat nå.

Berry sier at han håper at seddelen kan føre til at Mikelle blir funnet.

– Vi håper alltid at det kan være det som gjør at saken blir løst.

STOR AVSTAND: Det er 2809 kilometer mellom Mesa i Arizona, hvor Mikelle forsvant, og Neenah i Wisconsin, hvor seddelen dukket opp. Foto: Google

To ting forundrer

Politiet stusser på to ting. Det ene er at Mikelles navn er feilstavet på seddelen.

Det andre er at seddelen ble trykket i 2009, altså ti år etter forsvinningen.

– Det virker rart, og kan få deg til å tro at den ikke er ekte. Men hvorfor velge en sak som er nesten 20 år gammel? Det er noen som visste noe om saken, sier politetterforsker Adam Streubel til Arizona Republic.

Streubel er ikke overbevist om at bare seddelen kan føre til at Mikelle blir funnet.

– Det er ikke noe du kan gjøre med det, og det er ganske frustrerende, sier han.

Analyserer håndskriften

Politiet i Mesa jobber nå tett sammen med myndighetene i Wisconsin for å se etter spor på dollarseddelen.

– Fingeravtrykk kan være vanskelige med tanke på hvor gammel seddelen er, men håndskriften er noe vi kan se på, sier han.

Skeptisk søster

Også Mikelles søster Kimber Biggs (26), som snakker på vegne av familien, er skeptisk.

– Jeg tror ikke at hun kan ha skrevet den, siden omstendighetene rundt dette ikke henger på greip. Det er alltid et lite håp, men jeg tenker at akkurat nå ønsker vi at den skal føre oss til noen som vet noe, sier hun til USA Today.

Politietterforsker Berry sier at han håper at seddelen kan føre dem på riktig spor.

– Vi avskriver ingen spor. Du vet aldri hvor et spor eller et tips kan føre til at en sak blir løst, sier han.