Ingrid Marie Spord flyttet til utlandet i 2017 for å spille for Fiorentina. Det ble med fem kamper og ett mål før Sandviken kom på banen med et bedre tilbud. Den tidligere Sandviken- og Lillestrøm-spilleren er tilbake der hun spilte sine første kamper på senior-nivå.

– Det var et så godt tilbud at jeg måtte bare ta det. Sandviken har et utrolig spennende prosjekt på gang og jeg får en rolle der jeg kan kombinere fotballen og være en del markedsavdelingen og lære av dem, sier Ingrid Marie Spord til TV 2.

Spord har allerede begynt å tenke på et liv etter fotballen, selv om hun bare fyller 24 år i sommer.

– Jeg kan jo ikke leve av fotballen evig. Så at jeg nå kan kombinere fotballen og et prosjekt jeg har som heter «Change Forever» der vi fokuserer på å hjelpe folk til en varig livsstilendring. Dette var en av grunnene til at jeg valte å flytte tilbake til Bergen og å spille for Sandviken igjen, sier Spord som har signert en avtale til 2020.

For alt gikk ikke etter planen for Ingrid Marie Spord i Firenze. Fiorentina spiller i en amatør-liga, og det er ingen profesjonelle spillere på laget, og det var en ting 23-åringen ikke var forberedt på.

– Jeg fikk ikke trent så mye egentrening som jeg ville. Banene var stengt og du kunne ikke bare reise å trille litt ball når du følte for det. Det synes jeg er viktig og det var ikke slik jeg så for meg det skulle bli, sier hun.

Men nå blir det ingen flere tagliata (kjent storfe-rett med ruccola og parmesan i Firenze) eller mat av den ypperste sorten. Bergenseren er klar på at det er noen ting hun vil savne med å bo i Firenze.

– Kvaliteten på maten der nede er noe som Norge ikke kan måle seg med. Det var helt fantastisk, og noe som jeg er opptatt av som jobber med kosthold. Kulturen i Italia er også veldig bra, folk er svært imøtekommende og det er en god atmosfære der, forteller Ingrid Marie Spord og sier at det ikke blir like mange turer til Fisketorget når hun har flyttet hjem til Bergen.

Nå er ambisjonene klare og den tidligere Lillestrøm-spilleren har en drøm med Sandviken.

– Jeg har veldig lyst å vinne noe med Sandviken og ta med et gull hjem til hjembyen min. Nå er det mye nytt i Sandviken og det vil ta litt tid. Jeg har stor tro på at vi kan få til noe veldig bra her, sier Spord til TV 2.

Sandviken sparker i gang årets Toppserien med hjemmekamp mot Kolbotn lørdag kl. 14. Ingrid Marie Spord håper den kampen vil gi noen svar.

– Det vil gi en pekepinn på hvor vi ligger i forhold til motstanderne. Vi har forberedt oss godt og tror det blir en veldig god kamp. Vi er klare, sier hun.