Rettsmedisiner Christina Jakobsen forklarte seg for retten i København torsdag formiddag. Jakobsen jobber på Retsmedisinsk institut og har en doktorgrad i rettsmedisin, i tillegg til at hun er overlege.

Hun har vært med på å utarbeide den endelige obduksjonsrapporten av Kim Wall.

– En til to ganger i året har vi saker med avdøde der det er snakk om partering, forklarte hun.

– Det som er spesielt her er at kroppsdelene er funnet på forskjellige tidspunkter.

Uklar dødsårsak

Det er ikke slått fast hvordan Kim Wall døde.

– For å slå fast en dødsårsak må vi være helt sikre. Her er vi usikre fordi en del spor har gått tapt ved at liket har ligget i vann, og fordi det har gått en del tid. Det gjør at det er vanskelig å slå fast dødsårsaken, sa hun.

I obduksjonsrapporten går det likevel fram at noen snitt ved halspulsåren kan ha noe med dødsårsaken å gjøre.

– Kutt ved halspulsåren er en mulig dødsårsak, sa hun, men understreker at det ikke er mulig å konkludere på bakgrunn av tilstanden til kroppsdelene.

Skader

Selv om dødsårsaken ikke er avklart, forklarte rettsmedisineren seg om en rekke relevante funn fra obduksjonen.

– Skader på høyre side av låret hennes ble påført henne mens hun var i live, sa hun.

Peter Madsen har selv forklart at Kim Wall døde av kullosforgiftning i en ulykke.

Etter at Madsen kom med denne forklaringen, i oktober, ble det gjennomført nye undersøkelser. Undersøkelsene viste at det kan stemme at Wall var uten oksygen på et tidspunkt rundt dødstidspunktet.

– Det er indikasjoner på at det kan ha vært en avstengning av luftveiene, sa hun.

Likevel er det andre sider ved forklaringen hans, som at Wall ble utsatt for store temperaturforskjeller da hun ble forgiftet i ubåten, som ikke stemmer.

– Dette ville vært synlig. Dersom det er snakk om varme gasser vil det også være forbrenninger i luftveiene. Kullosforgiftning kan man ellers ikke påvise ved en rettsmedisinsk undersøkelse, sa rettsmedisineren.

Påført i live

Videre har Madsen sagt at han kjørte rundt med døde Kim Wall om bord i ubåten hele natten, før han på morgenen parterte henne for å kvitte seg med liket.

Det skal altså ha gått minst syv timer før han rørte liket.

Knivstikkene har han forklart at han påførte henne lenge etter at hun var død, slik at liket ikke skulle flyte opp.

– Åtte av stikkene mot underlivet er påført med en skarp gjenstand, men er overfladiske. Det er også to stikk mot underlivet som går dypt, sa hun.

Wall var også påført en rekke knivstikk mot overkroppen.

Det ble vist fram bilder under forklaringer. Disse ble kun vist for rettens medlemmer, ikke for en åpen rett.

Madsen så ut til å studere bildene grundig.

– Var i live

Rettsmedisineren understreket at deres undersøkelser viser flere av skadene i underlivet er påført før eller rett etter at Wall døde. Dette gjelder også et av knivstikkene mot brystet.

– De bærer preg av å ha vært påført like før eller like etter døden inntraff, sa hun.

Madsen forklarte at Wall døde på kvelden 10. august, og at skadene ikke ble påført før morgenen etter. Hva tenker du som rettsmedisiner om det?

– Skadene, særlig mot underlivet, må være påført nærmere dødstidspunktet, sa hun.

Aktor og rettsmedisineren diskuterte en rekke detaljer rundt stikkene som var påført Wall.

– En del av skadene mot overkroppen ser ut til å være påført etter at døden inntraff. På en del av skadene er det vanskelig å vurdere, forklarte hun.

Også på hodet var det flere skader. Dette mener rettsmedisineren kan komme av at Wall ble holdt fast.

Kan dette stamme fra et fall? Om vedkommende har falt om?

– Det er vanskelig å utelukke, men skadene bærer nok heller preg av at det er holdt en gjenstand mot dette stedet, sa hun.

Skadene mot hodet kan være påført før eller etter at Wall døde.

– Flere ganger har en skarp gjenstand vært i kontakt med hodet. Det kan ha vært i forbindelse med parteringen, sa hun.

Stemmer dette overens med det antallet timer Madsen har forklart?

– Det kan stemme overens med det nevnte timeantallet ja, svarte hun.

Forsvarerens utspørring

Mot slutten av rettsmedisinerens forklaring fikk forsvarer Betina Hald Engmark mulighet til å stille spørsmål.

Hun stilte da detaljerte spørsmål rundt skadene Wall var påført.