Allerede i mars nærmer det seg 11.500 solgte billetter til Henke og Zucca Summer Classic 2018.



Med drøyt fem måneder til arrangementet, har Zuccarello's manager Kevin Skabo stor tro på at Ullevaal er fullt til randen når Henrik Lundqvist og Mats Zuccarello byr opp til hockeykamp utendørs med 30 profilerte NHL-spillere.

– Jeg har stor tro på at Henke og Mats kan fylle Ullevaal. Vi ser allerede at det er stor oppmerksomhet rundt denne festdagen i august, både fra Norge og Sverige. Det blir fantastisk om vi klarer å fylle hele stadion og det er realistisk. det kommer til å bli en helt annen type folkefest, sier Kevin Skabo til TV 2.

Mats Zuccarello har lenge drømt om å spille for et fullsatt Ullevaal og i august kan det bli en realitet.

– En av mine store drømmer som liten var å spille fotball foran et fullsatt Ullevaal Stadion. Den drømmen la jeg på is da jeg begynte å satse for fult på ishockey, og nettopp derfor er det så sprøtt å tenke på at jeg neste sommer skal spille hockey foran et forhåpentligvis fullsatt Ullevaal, sier Zuccarello.

De vil at så mange folk skal komme og har fokus på at hele familien skal kunne samle seg for å se ishockey på Ullevaal.

– Målet er at det skal komme så mange familier og barn som mulig. Hadde det vært opp til Mats og Henke så hadde nok det vært gratis inngang for alle under 18. Men det er en grunn til at billettene for barn er så lav. Vi vil at dette skal være en dag de yngre ikke glemmer. Så det er viktig for oss at fokuset er på gi inspirasjon til flest mulig, derfor har vi satt kampen til familievennlig tidspunkt, sier Skabo om arrangementet som starter lørdagen kl. 13.

Pengene fra arrangementet går til stiftelsene til Zuccarello og Lundqvist, samt Right To Play. Til felles jobber disse organisasjonene med å forbedre hverdagen til barn og unge i utfordrende situasjoner. Målet er blant annet å gi flere tilgang til skole, lek, idrett og at ingen skal stå utenfor. Nå håper manageren til Zucca at flere kaster seg på bølgen om å gi noe tilbake til idretten.

ULLEVAAL: Slik vil Ullevaal se ut når Zuccarello og Lundqvist inntar banen under Summer Classic 2018.

– Dersom man har muligheten, så synes jeg så mange som mulig bør bruke sin merkevare til å hjelpe andre også. Hvis man ser på bidraget fra Mats alene, så har han samlet inn over seks millioner kroner til Right To Play på de siste fire årene. Så det er klart det er et bevis på at man bidra til å gjøre en forskjell når det kommer til å hjelpe andre som virkelig trenger det. Det er Mats og Henke helt fantastiske, og jeg håper så mange som mulig møter opp på Ullevaal Stadion for å støtte opp under desse viktige verdiene, sier Kevin Skabo.

Det er ikke bare kamp mellom proffene på Ullevaal. Zuccarello og Lundqvist har samlet 15 kjendiser hver fra Norge og Sverige. På Zuccarello sitt lag kan man se blant anne alpinist Kjetil Jansrud, tidligere Manchester United-spiller Ronny Johnsen og Thomas Hayes som er kjent for sin rolle som «William» i serien Skam.