Makhtar Thioune har både storspilt og vært omstridt i løpet av sin karriere.

Etter en lang karriere i klubber som Sarpsborg, Molde og Viking i Norge er veteranen nå klar for 2. divisjonsklubben Vidar.

– Bakgrunnen for at vi signerte ham er at han bor i Stavanger og hadde lyst til å bidra. Han spilte jo for Alta i fjor, men familien var ikke helt happy med å bo der oppe, og de flyttet derfor til Stavanger, forklarer Vidars daglige leder Gaute Erevik Johannessen til TV 2.

Vidar trener, den tidligere Viking, Tromsø, Tottenham, Köln og Sheffield United-spilleren Roger Nilsen, ønsket å ta sjansen på å signere Thioune.

– Roger Nilsen, som er tidligere landslagsspiller for Norge og har spilt i blant Viking, tok opp kontakten med Thioune og prøvde i få i stand noe. Det lyktes han med. Thioune har et par år igjen av sin fotballkarriere, og han har vært bra og spennende på trening, forklarer Erevik Johannessen, før han slår fast:

KLAR FOR VIDAR: Makhtar Thioune. Foto: fkvidar.no

– Jeg mener at Thioune er en av de beste spillerne vi har sett i Eliteserien tidligere. Han er flink til å gjøre de andre gode, og i Vidar kaller de andre spillerne han en rutinert far. Og vi trenger spillere som kan gjøre de andre gode, sier Vidar-lederen.

Etter å ha fått Kniksen-prisen for årets spiller i Norge som Molde-spiller i 2009, gikk turen videre til tyske Karlsruhe på lån i 2012, før Makhtar Thioune signerte for Viking samme år. Der spilte han til 2015.

– Ikke reflektert en kalori på de omstridte sakene

I Viking havnet Thioune i en del omstridte situasjoner. Han fikk tre kampers karentene etter rasisme-krangelen med dommer Svein-Erik Edvartsen i 2013, og samme år var han nære å få sparken i klubben etter at han viste fingen til dommerne i cupkampen mot Bryne på hjemmebane. For den episoden ble han utestengt i seks kamper.

«Thioune får en skarp advarsel av Viking. Tillitsforholdet mellom klubb og spiller har likevel fått en såpass stor knekk, at vi anser det som best at Thioune finner seg en ny klubb, og vi kommer til å jobbe for en slik løsning.» skrev Viking i en pressemelding etter episodene.

Vidars daglige leder bekymrer seg ikke for nysigneringens omstridte fortid.

– Nå er han jo familiefar, og jeg har ikke noe inntrykk over at han har en portefølje av omstridte saker. Det har jeg ikke reflektert en kalori over, konstaterer Gaute Erevik Johannessen, som er mer bekymret over midtbanespillerens alder.

– Han har signert en ettårskontrakt med oss, men når en spiller kommer opp i årene er de mer skadeutsatt enn tidligere. Men dette er en spiller som ikke har slitt noe særlig med skader i karrieren, påpeker han.

Bråk om alderen

Makhtar Thioune skrev under for tyrkiske Sanliurfaspor i 2016. Også der ble det bråk, denne gang om spillerens alder.

For i Tyrkia ble den tidligere Sarpsborg-, Molde- og Viking-spilleren møtt av en samlet presse som sådde tvil om alderen hans, ifølge Nettavisen.

«Bildene av Thioune, som skal være født i 1984, får mange til å tvile på om han faktisk er 31 år», skrev blant annet tyrkiske CNN.

Sanliurfaspor-direktør Kerem Simsek gikk imidlertid hardt ut mot den siste oppslagene i tyrkiske medier.

– Det er veldig trist å lese hva som skrives i media. Dette er en senegalesisk landslagsspiller, som også har norsk pass. Det er ikke mulig at det som står i passet hans ikke stemmer, sa Simsek ifølge Radikal.

Etter oppholdet i Tyrkia vente senegaleseren tilbake til Norge og spilte for Alta i fjor. Nå har han flyttet tilbake til Stavanger for spill i 2. divisjonklubben Vidar.

Vidar er strålende fornøyd med å ha signert midtbanespilleren med ni landskamper for Senegal.

– Vi er henrykte over at Makthar velger å fortsette en begivenhetsrik karriere hos oss, og er spent på bidraget hans både på og utenfor banen, skriver 2. divisjonsklubben på sine hjemmesider.