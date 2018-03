En mann som befant seg i båten som fisket Peter Madsen opp av vannet da ubåten sank 11. august i fjor, var det første vitne ut i Københavns byrett torsdag.

Det var han som kastet ut tauet og fisket Madsen opp av vannet.

– Vi så en ubåt. Vi lette ikke i utgangspunktet etter den, det var tilfeldig, forklarte han.

– 30 sekunder

Vitnet og de andre i båten hans så at ubåten hadde problemer. I luften var det et helikopter.

På dette tidspunktet hadde det foregått en leteaksjon etter Madsens ubåt i mange timer.

– Vi nærmet oss ubåten, og da kom Madsen opp. Vi spurte om han var ok, og det sa han at han var, sa han.

Deretter forsvant Madsen ned i ubåten igjen.

– Han er borte i omtrent 30 sekunder. Vi tenkte, "å, bare den ikke eksploderer", for han er jo Rakett-Madsen. Da han kom opp igjen, var ubåten i ferd med å synke, sa han.

Mannen kastet da ut et rep til ham, som han tok tak i, og han ble dratt opp.

– Fokusert

Da Madsen kom om bord i båten, snakket vitnet med ham. Først sa han noe som «takk for livet», og skrøt av at de hadde handlet profesjonelt.

– Jeg sa til ham at folk har lett etter ham, og jeg ga ham en telefon og sa at han sikkert hadde noen å ringe. Da svarte han nei, og det undret jeg meg over, sa han.

– Han virket veldig fokusert, han var vel den av oss som var minst rystet. Han ville ikke ta imot tørre klær, og virket veldig konsentrert. Han ville sitte for seg selv, og ble sittende å se utover havet, Madsen beveget leppene som om at han snakket stille til seg selv, forklarte han.

De seilte deretter tilbake mot Refshaleøen. Vitnet hadde hele veien kontakt med politiet på telefon.

– Han sa han var alene på båten. Politiet ba meg spørre om det var andre der, og han sa han ikke hadde hatt journalisten om bord. Han sa at han hadde sluppet henne av ved Refshaleøen ved 22.30-tiden kvelden før, svaret kom rett ut, det virket litt innøvd, sa han.